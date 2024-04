Wzruszające pożegnanie Fabiana Drzyzgi. Gwiazdor powiedział to wprost do kibiców, łzy napłynęły nam do oczu

Fabian Drzyzga zdecydował się na wyjątkowo wzruszające pożegnanie. Wieloletnia gwiazda reprezentacji Polski rozgrywa najprawdopodobniej jeden z ostatnich występów w barwach Resovii. Siatkarz już teraz za pośrednictwem wywiadu dla portalu supernowiny24.pl postanowił podziękować fanom za wsparcie, które otrzymywał w trakcie gry w klubie ze stolicy Podkarpacia. Padły piękne słowa, od których łzy mogą pojawić się w oczach.

Fabian Drzyzga żegna się z kibicami. Wyjątkowo piękne słowa w kierunku fanów

Jak powiedział Drzyzga, jego gra w zespole z Podkarpacia się kończy i Resovia pozostanie dla niego bardzo bliska.

- Moja misja tutaj się kończy. Życzę temu klubowi jak najlepiej, żeby był teraz w każdym finale, wszystkich rozgrywek, w których będzie brał udział. Ja dałem z siebie wszystko, co miałem i Rzeszów zawsze będzie mi bliski jako klub i miasto. Mam nadzieję więc, że moja osoba będzie pozytywnie odbierana w pamięci - powiedział dwukrotny mistrz świata Fabian Drzyzga w rozmowie z serwisem supernowiny24.pl.

- To po pierwsze nie są moje decyzje, ale ja to wszystko rozumiem, bo to jest normalna rzecz. Kiedyś ktoś mnie chciał, a teraz ma inny pomysł na drużynę. To jest normalne i ja może nie tyle, że jestem z tym pogodzony, co staram się być fair. Wobec mnie też wszyscy zachowywali się fair i z szacunkiem, za co najbardziej chciałbym podziękować klubowi. Nic nie było trzymane w tajemnicy, ani nie było głupich gierek, tylko wszystko było powiedziane wprost i szybko. Do nikogo nie żywię urazy, wręcz przeciwnie, ten klub dał mi najwięcej w mojej karierze - mówił Drzyzga.