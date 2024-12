Wzruszenie odbiera głos, jak Wilfredo Leon po raz pierwszy spędził święta z żoną. Wyznanie siatkarza wywołało poruszenie

Wzruszenie odbiera głos, jak Wilfredo Leon po raz pierwszy spędził święta z żoną

W ostatnich miesiącach życie Wilfredo Leona zmieniło się diametralnie. Gwiazdor reprezentacji Polski przeniósł się do Lublina i zasilił szeregi Bogdanki LUK Lublin, dzięki czemu teraz może nie tylko spełniać się na boisku, ale przede wszystkim być blisko swojej rodziny. W ostatnich latach, od 2018 roku, polski siatkarz grał dla włoskiej Perugii i przyjazd do rodziny na Święta Bożego Narodzenia był bardzo problematyczny i niemalże niemożliwy. Teraz, kiedy Wilfredo Leon na co dzień jest przy swojej żonie i dzieciach, wreszcie mógł spędzić ten cudowny czas w gronie swoich najbliższych. To wyjątkowe wydarzenie sprawiło, że szybko on i jego małżonka pochwalili się tym w mediach społecznościowych, czym wywołali niemałe poruszenie.

Pierwsze takie święta Wilfredo Leona z rodziną

- To pierwsze Święta w moim domu z całą rodziną🥹 - napisali na Instagramie Wilfredo Leon i jego małżonka Małgorzata, dodając wspólne zdjęcie przy ogromnej choince. Szerokie uśmiechy gwiazdora reprezentacji Polski i jego żony od razu dają do zrozumienia, jak bardzo ważna jest to dla nich chwila.

Również internauci nie kryli swojej radości z tego, że Leon wreszcie miał okazję do tego, aby spędzić ten szczególny czas w gronie swoich najbliższych i zaczęli składać parze najszczersze życzenia świąteczne.

- Wszystkiego co najlepsze Leony - napisał jeden z internautów.

- Cudownych, pełnych magii Świąt. Bez pośpiechu ale z uśmiechem i ciepłem w ❤️ - czytamy dalej pod zdjęciem.

- Panie Wilfredo, ja bym chciał złożyć Panu najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, radości, miłości i spokoju, a przede wszystkim w gronie rodziny i znajomych, ale także szczęścia i pomyślności w Nowym Roku. - rozpisał się kolejny z fanów polskiego siatkarza.

