Tomasz Fornal złożył życzenia i... totalnie wszystkich zaskoczył. Kolejna odmiana gwiazdora reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w 2024 roku przerwała słynną klątwę na igrzyskach olimpijskich. Podopieczni Nikoli Grbicia wspięła się na wyżyny i 2024 rok będzie na pewno przez długi czas wspominany z sentymentem przez wszystkich kibiców. Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu "biało-czerwoni" po wielu emocjonujących meczach, a przede wszystkim pięciosetowym horrorze w półfinale wywalczyli medal na tym prestiżowym turnieju po 48 latach. Ta sytuacja jest o tyle szokująca przez fakt, że polscy siatkarze od wielu lat znajdują się wśród najlepszych ekip całego świata.

Tomasz Fornal to jeden z bohaterów, który na igrzyskach olimpijskich przyczynił się do zdobycia srebrnego medalu w Paryżu. Ponadto siatkarz w przeciągu ostatnich miesięcy udowodnił, że jest jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji.

Kolejna odmiana Tomasza Fornala. Siatkarz pochwalił się tym w święta

Fornal nie przyzwyczaja swoich fanów do tego samego wyglądu. Siatkarz jest znany z tego, że często zmienia kolor włosów, co na pewno wyróżnia go na parkiecie przy swoich kolegach. 27-latek z okazji świąt Bożego Narodzenia dodał specjalny post w mediach społecznościowych ze swoją partnerką - Sylwią Gaczorek.

Fornal dodał zdjęcie z partnerką na tle choinki, a całość podpisał "Wesołych świąt moi drodzy! Wszystkiego co najlepsze". Ponadto fani mogli zauważyć kolejną odmianę siatkarza. Tym razem przyjmujący postawił na blond, choć jeszcze nie tak dawno miał na przykład niebieski kolor włosów. Ta zmiana na pewno nie była szokiem dla kibiców 27-latka, a wielu z nich doceniło metamorfozę Fornala.