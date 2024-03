i Autor: Cyfra Sport Wilfredo Leon

Zarobki Wilfredo Leona w Polsce mogą być astronomiczne! Ujawniono kwotę, jaką kuszą siatkarza. Kosmos!

Wilfredo Leon nadal nie zdecydował, do którego klubu dołączy przed kolejnym sezonem. Wiele wskazuje na to, że siatkarska gwiazda może trafić do PlusLigi, ale rozwiązanie szykuje się iście sensacyjne. W sobotę pojawiły się informacje, że poważnie o Leona zabiega klub z Lublina. Przyjmujący jest kuszony ogromnymi pieniędzmi i być może to okaże się kwestią decydującą.