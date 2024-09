Zbigniew Bartman nie gryzł się w język, mówiąc o Tomaszu Fornalu. Jednoznaczna opinia o gwieździe Jastrzębskiego Węgla

Dla Tomasza Fornala igrzyska olimpijskie Paryż 2024 to był prawdziwy rollercoaster emocji. Już w pierwszym meczu Fornal źle wylądował po wyskoku w górę (z powodu lekkiego popchnięcia przez rywala) przez co uszkodził staw skokowy. Nie wiadomo było na początku, jak poważny jest jego uraz – pewne było, że nie zagra z Brazylią i nie wiadomo było, czy zdoła się wykurować jeszcze na jakiś mecz. Na szczęście Fornal zdołał wykurować się i ominął tylko mecz z Brazylią, a później pełnił ważną rolę w polskim zespole, który ostatecznie zdobył srebrny medal. Teraz swoją formę zawodnik Jastrzębskiego Węgla potwierdza także w klubie. Po pierwszej kolejce PlusLigi został dobrze oceniony m.in. przez Zbigniewa Bartmana, byłego reprezentanta Polski, a obecnie zawodnika CLOUTMMA.

Fornal błysnął w pierwszej kolejce. Bartman musiał to skomentować

Zbigniew Bartam w programie kanału „Siatkarskie Ligi” Na YouTube docenił to, jak zaprezentował się Tomasz Fornal już w pierwszym meczu PlusLigi. – To, co wyprawiał w różnych akcjach sytuacyjnych, rozgrywając krótką do Hubera, wystawiając w wyskoku do tyłu do Kaczmarka na pojedynczy blok - robił wielką robotę. Bardzo się cieszę, bo to świadczy o tym, że Tomek uwolnił swój potencjał, czuje się bardzo pewnie, nie boi się ryzykować. Ale też nie podejmuje szalonego, głupiego ryzyka, które wprowadza błędy w grze zespołu. Wręcz przeciwnie: wprowadza szaleństwo, które robi dodatkowe punkty. Robi to rewelacyjnie – rozpływał się nad zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla były reprezentant Polski. W pierwszej kolejce Jastrzębski Węgiel wygrał 3:1 z Barkomem Każany Lwów. W drugiej serii gier zmierzy się natomiast z Asseco Resovią Rzeszów.