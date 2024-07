Zbigniew Bartman i Zuzanna Górecka to postacie, których nie trzeba przedstawiać fanom polskiej siatkówki. Mistrz Europy z 2009 r. oficjalnie zakończył już karierę i skupił się na walkach we freak-fightowej federacji CLOUT MMA, ale siatkówka wciąż jest mu bliska. Także za sprawą młodszej o 13 lat partnerki, która ma przed sobą jeszcze niemal całą karierę, a już uchodzi za jedną z najlepszych polskich przyjmujących. W ostatnich miesiącach karierę Góreckiej mocno wyhamowała kontuzja, po której wróciła do gry i reprezentacji Polski, ale nie zdołała przebić się do meczowego składu. 24-latkę ominą igrzyska olimpijskie w Paryżu i zamiast przygotowań do tej imprezy mogła udać się na wakacje. A te wraz z ukochanym Bartmanem zapamięta na długo.

Intymne nagranie z wakacji Zuzanny Góreckiej i Zbigniewa Bartmana

Głośna siatkarska para w tym roku udała się na Malediwy. Rajskie wakacje, o których marzy wielu, z pewnością nie zawiodły. Od pierwszego dnia wyjazdu w mediach społecznościowych Góreckiej i Bartmana można było podziwiać niezwykłe zdjęcia i filmiki. Wisienką na torcie jest nagranie, które ze wspólnych momentów na Malediwach przygotował były siatkarz. 37-latek skupił się głównie na nagrywaniu ukochanej, która chłonęła każdą z wyjątkowych chwil na wakacjach.

i Autor: Instagram/Zbigniew Bartman Zuzanna Górecka na Malediwach

Górecka właściwie nie rozstawała się ze strojem kąpielowym i korzystała z gorącego słońca. Wyjątkiem był wypad do imponującej podwodnej restauracji czy też podróże, zarówno te wodne, jak i samolotem. Osobisty filmik z Malediwów zachwycił fanów. "Zuzia wygrała swoimi minami!" - komentowano. "Wygląda co najmniej zachęcająco!" - rozmarzyli się niektórzy. O takim wyjeździe z pewnością marzy wiele osób, a Górecka i Bartman mogą już odhaczyć go z listy rzeczy do zrobienia.