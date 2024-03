Ziraat - Jastrzębski Węgiel na żywo transmisja gdzie oglądać rewanż Ziraat - Jastrzębski 20.03.2024 live online Liga Mistrzów Jastrzębski węgiel na jakim programie mecz Ziraat - Jastrzębski Węgiel na żywo

Co za wyczyn!

Siatkarz Jastrzębskiego Węgla przed walką o awans do finału przestrzega: To byłby największy błąd

To już postanowione

Podczas pierwszego meczu półfinałowego Ligi Mistrzów w sezonie 2023/2024, zawodnicy Ziraatu Bankasi Ankara nie mieli zbyt wiele do powiedzenia. Jastrzębski Węgiel pewnie wygrał starcie przed własną publicznością 3:0 (25:13, 25:18, 30:28) i już jedną nogą jest w wielkim finale. Mistrzowie Polski podczas spotkania rewanżowego w Ankarze mają jasny cel - wygrać dwa sety, które dadzą im upragniony awans i raczej mało prawdopodobne wydaje się, aby ekipa z Jastrzębia-Zdroju nie była w stanie postawić kropki nad i. Niemniej jednak, Ziraat Bankasi musi postawić wszystko na jedną kartę, bowiem jest to dla tureckiego zespołu ostatnia szansa w tym dwumeczu, co zapowiada niezwykle zacięte i emocjonujące spotkanie. Zobaczcie, gdzie oglądać mecz Ziraat - Jastrzębski Węgiel.

Rewanżowy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów Ziraat - Jastrzębski Węgiel zaplanowany jest na środę 20 marca i rozpocznie się już o godzinie 17:00. TRANSMISJA NA ŻYWO ze spotkania Ziraat - Jastrzębski prowadzona będzie przez stację "Polsat Sport". Kibice będą mogli śledzić mecz Ziraat - Jastrzębski Węgiel również live online, za pośrednictwem platformy "Polsat Box Go", po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie RELACJA NA ŻYWO z meczu Ziraat - Jastrzębski. Zapraszamy!