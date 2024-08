Żona Karola Kłosa w urodziny przestała milczeć. Pierwszy raz zabrała głos po rozstaniu z siatkarzem

To, co Wilfredo Leon zamieścił w sieci wywołało olbrzymi lęk! Serce stanęło ze strachu o siatkarza przed turniejem finałowym Ligi Narodów

Karol Kłos poznał swoją późniejszą żonę jeszcze w czasach szkolnych. W lipcu 2017 roku ich związek przeszedł w małżeństwo. Od kilku lat byli jedną z najpopularniejszych par w polskiej siatkówce, ale w lipcu pojawiły się plotki o problemach małżonków. Żona Kłosa usunęła z Instagrama nazwisko męża, a także wspólne zdjęcia. Do tego przestała obserwować jego profil, choć jeszcze w maju bawili się wspólnie na weselu Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej. O skuteczności takich "śledztw" w dzisiejszych czasach najlepiej świadczy fakt, że kilka tygodni temu Kłos potwierdził rozstanie z żoną. W emocjonalnym wpisie przyznał, że ponosi za to winę i poprosił o uszanowanie prywatności byłej partnerki. Ta od tamtej pory jedynie udostępniła wpis męża, a później zniknęła z mediów społecznościowych, w których wcześniej była bardzo aktywna. Aż do dnia 33. urodzin.

Żona Karola Kłosa pierwszy raz po rozstaniu

"Mam przeogromną prośbę do wszystkich zainteresowanych tematem - prosiłbym o uszanowanie mojej żony, która jest bardzo dobrym człowiekiem, i z którą spędziłem ostatnie 16,5 roku mojego życia. Wystarczająco ją skrzywdziłem. Wystarczająco dużo już wycierpiała. Nie zasługuje ani na to, co zrobiłem, ani na durne komentarze i opinie. Prosiłbym bardzo o uszanowanie jej i jej prywatności. Proszę, bądźcie człowiekiem dla drugiego człowieka, nawet w internecie, szczególnie teraz" - pisał pod koniec lipca Kłos. Trzy tygodnie później, 21 sierpnia, jego żona zabrała głos po raz pierwszy po rozstaniu.

Najpierw Ola pokazała się na Instastories w eleganckim wydaniu w dniu 33. urodzin, a następnie odniosła się do masy wiadomości wsparcia, jakie otrzymała od fanów. "Powoli wracam. Chciałabym na samym początku podziękować wam za wsparcie... Dostałam od was kilkaset (o ile nie kilka tysięcy) wiadomości, nie byłam w stanie na nie odpowiadać, ale dało mi to naprawdę dużo siły..." - napisała, pokazując kilka wiadomości wsparcia z ostatnich tygodni.

"Internet potrafi być strasznym miejscem i bardzo długo zastanawiałam się, czy nie powinnam skasować tego profilu... Ale pokazaliście mi w tych ostatnich tygodniach, że przez te wszystkie lata zbudowaliśmy tutaj wyjątkową więź i społeczność, z której nie mam zamiaru zrezygnować" - dziękowała Aleksandra Dudzicka fanom. Zapowiedziała też, że treści na jej profilu pozostaną niezmienne, a Instagram jest dla niej "jak pamiętnik i miejsce, w którym może dzielić się swoimi pasjami". Żonę Kłosa na tym portalu obserwuje ponad 50 tysięcy osób!