Żona Wilfredo Leona musiała się z tym pogodzić. To pozostałość u siatkarza jeszcze z dawnych lat

Zarówno Wilfredo Leon, jak i reszta siatkarzy reprezentacji Polski doskonale wie, jak wiele trzeba poświęcić w swoim życiu, aby odnieść sukces i nie inaczej jest w sporcie. Gwiazdor Bogdanki LUK Lublin niedawno miał okazję powiedzieć nieco więcej o tym, jak wygląda jego życie po przeprowadzce do Polski, gdzie sława i status gwiazdora PlusLigi oraz kadry biało-czerwonych znacząco utrudnia normalne funkcjonowanie. To wszystko sprawia, że Leon musi mieć jakieś zajęcie, dzięki któremu będzie mógł zapomnieć na chwilę o otaczającym go świecie, presji, sławie i natłoku myśli spowodowanym pracą. Takim hobby jest oczywiście wędkarstwo, jednak wielu fanów urodzonego na Kubie siatkarza może nie widzieć, że to pozostałość jeszcze po jego dzieciństwie.

- (...) To także duży spokój, totalny relaks. Małgosia o tym wie. Mówię jej, że idę i mam pozwolenie. Ruszam z samego rana i wracam późnym popołudniem. Gdy wybieram się z dziećmi, to od razu chcą spróbować, więc wolę chodzić sam. Jak idę z kolegą, to z kolei zawsze jest grill - wyznał gwiazdor reprezentacji Polski cytowany przez portal "sport.pl".

Okazuje się, że wędkowanie to dla Wilfredo Leona przede wszystkim sposób na spędzenie czasu i odcięcie się od tego, co dzieje się wokół niego. Złowione ryby ten wypuszcza bowiem najczęściej z powrotem do wody. Pasję do wędkowania zaszczepił w nim z kolei dziadek, który również potrafił spędzić przy wędce cały dzień.