Była gwiazdą FAME MMA, teraz zarabia miliony na rozbieranych zdjęciach. Zusje rozpala zmysły mężczyzn na całym świecie

"Zusje", czyli tak naprawdę Kamila Smogulecka, jest jedną z najpopularniejszych polskich influencerek. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 3,7 miliona użytkowników. Co ciekawe, wielu z nich nie jest z Polski. "Zusje" zyskała bowiem wielką popularność na wschodzie Europy, a jakiś czas temu przeprowadziła się nawet do Rosji. W tym kraju jest prawdziwą gwiazdą, ale wszystko zaczęło się w Polsce. Już jedenaście lat temu zrobiło się o niej głośno, gdy jeszcze pod pseudonimem "Luxuria Astaroth" wystąpiła w kontrowersyjnym teledysku do utworu duetu Donatan i Cleo pt. "My Słowianie". Ta ksywka wciąż jest zresztą nazwą jej profilu na Instagramie. Po głośnej roli Kamila weszła do show-biznesu, ale prawdziwą trampoliną w tym świecie okazały się dla niej freak-fighty.

Gala FAME 22 na PGE Narodowym już w sobotę, 31 sierpnia. Tylko w systemie PPV, które kupisz TUTAJ. Wystarczy kliknąć!

Zusje zarabia krocie na portalu dla dorosłych

Pierwszą walkę już pod pseudonimem "Zusje" stoczyła w marcu 2020 r. na gali FAME MMA 6. Jej rywalką była Marta Linkiewicz i był to main event całego wydarzenia. Górą była "Linkimaster", która rozpoczęła owocną karierę, ale "Zusje" się nie poddała. Stoczyła później jeszcze pięć walk - z Dagmarą Szewczyk, Kamilą "Kamiszką" Wybrańczyk, "Martirenti", Anielą "Lil Masti" Bogusz i Moniką Godlewską. Przeplatała w nich zwycięstwa z porażkami, a jej bilans wynosi 3-3. Po raz ostatni zawalczyła jednak dość dawno temu - w listopadzie 2022 r. na gali PRIME MMA 4, wygrywając z Godlewską. Później na dobre skupiła się na nowej działalności, która obejmuje m.in. branżę dla dorosłych.

Nie jest tajemnicą, że "Zusje" sprzedaje rozbierane zdjęcia na popularnej stronie Onlyfans, która umożliwia zarabianie na nagich fotografiach i filmikach. Wielka popularność przekłada się na wielkie zarobki, bo wystarczy spojrzeć na jej profil. Miesięczny dostęp do ekskluzywnych treści kosztuje standardowo 15 dolarów. Tymczasem "Zusje" na 293 postach zebrała ponad 160 tysięcy polubień, co pokazuje, jak wiele osób musiało skusić się na jej ofertę.

Prawdopodobnie wiele z nich nie pochodzi z Polski, bo w naszym kraju można było trochę zapomnieć o 28-latce. Wybuch popularności we wschodniej Europie sprawił, że rozwija się jako międzynarodowa influencerka, ale specjalny program "Cage" przed sobotnią galą FAME 22 sprawił, że fani mogli sobie przypomnieć o "Zusje".

- Ja mam teraz strasznie duże zasięgi. (...) Na przykład z jednej rolki ostatnimi czasy właśnie z walki jakiejś miałam 23 miliony wyświetleń i przyszło z niej 200 tysięcy obserwujących. (...) W Rosji każdy wie, kim ja jestem. Jestem międzynarodowym influencerem, a nie polskim. Mam międzynarodowe zasięgi i większość tych ludzi na dobrą sprawę nie jest z Polski. Błędem byłoby tego nie wykorzystać - przyznała była gwiazda FAME MMA w tym programie.