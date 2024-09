Gorąca dziennikarka TVP pozuje w obcisłej sukience. Zabrakło nam tchu, gdy zobaczyliśmy jej wdzięki

Spadliśmy z krzesła po usłyszeniu, jak Tomasz Fornal podrywał światową supermodelkę. Naprawdę to zrobił

Aleksandra Pika nie od dziś daje się poznać telewidzom jako pasjonatka sportu. Fani często mogli widywać ją podczas pracy na galach boskerskich, gdzie m.in. przeprowadzała wywiady z zawodnikami po walkach. Jako że w TVP Sport relacjonowano także tak duże imprezy jak Euro 2024 i igrzyska olimpijskie, to nic dziwnego, że fani częściej mogli zobaczyć na ekranie piękną dziennikarkę. Nie samą pracą człowiek jednak żyje i fani, którzy śledzą Aleksandrę Pikę na Instagramie, mogli się przekonać, że dziennikarka chętnie spędzała wolny czas w ciepłych krajach, by naładować baterie do kolejnych wyzwań. Na fotkach z wakacji widać, że Ola Pika nie wstydzi się odkrywać swojego ciała, o czym świadczą m.in. zdjęcia w fantazyjnym bikini.

Aleksandra odsłoniła dekolt w obcisłej sukience. Zrobiło się gorąco!

Tym razem seksowna dziennikarka TVP Sport postanowiła wybrać się do Włoch, a konkretnie do Mediolanu. Tam udała się na niezwykle popularne Piazza del Duomo i oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęcia z tego wyjątkowego miejsca. Aleksandra Pika postawiła na bardzo prostą kreację, ale podkreślającą jej wdzięki. Krótka biała sukienka z rozcięciem na udzie oraz odkrytymi ramionami i dekoltem sprawia, że trudno oderwać wzrok od gorącej dziennikarki. Najnowsze zdjęcie Aleksandry Piki znajdziecie poniżej, wyżej natomiast galerię z większą liczbą zdjęć.