Katarzyna Skowrońska już tak nie wygląda! Zmieniła się nie do poznania. Radykalna przemiana, ledwo rozpoznaliśmy legendarną siatkarkę

Pomimo upływu lat, Katarzyna Skowrońska nadal może pochwalić się ogromną popularnością i rozpoznawalnością, a profile byłej siatkarki reprezentacji Polski w mediach społecznościowych regularnie odwiedzane są przez jej największych fanów. Sama Skowrońska dość chętnie dzieli się tym, jak obecnie wygląda jej życie, pokazują m.in. gdzie obecnie się znajduje, co robi, a przede wszystkim jak wygląda. 41-latka cieszy się życiem i jak się okazuje, teraz również postanowiła zmienić coś w swoim wyglądzie. Lwiej części kibiców siatkówki Katarzyna Skowrońska może kojarzyć się przede wszystkim z dłuższymi, brązowymi włosami, ale to już nieaktualne. Była reprezentantka biało-czerwonych postanowiła radykalnie zmienić swój wygląd, skupiając się przede wszystkim na zmianie swojej dotychczasowej fryzury, a efektami tej decyzji pochwaliła się oczywiście w mediach społecznościowych. Efekt jest piorunujący.

Wielka przemiana Katarzyny Skowrońskiej. Aż ciężko ją rozpoznać po radykalnej zmianie wyglądu

Chwilę po tym, jak legendarna polska siatkarka postanowiła dość radykalnie zmienić swoją fryzurę, od razu pochwaliła się nowym wyglądem w mediach społecznościowych, dodając relację na Instagram Stories. - Ola! Dziękuję! - napisała krótko Skowrońska dziękując stylistce, która pomogła jej z nową fryzurą, kręcąc przy tym ochoczo głową do kamery i pokazując swój nowy wygląd z każdej strony.

W ostatnim czasie fani 41-letniej byłej siatkarki reprezentacji Polski mogli przywyknąć do fryzury, która sięgała do barków Skowrońskiej. Teraz jednak będą musieli szybko przywyknąć do nowych, zdecydowanie krótszych włosów, na które zdecydowała się legendarna zawodniczka. Na pierwszy rzut oka aż trudno rozpoznać, że osoba na nagraniu to właśnie Katarzyna Skowrońska, co tylko potwierdza, jak duża zmiana zaszła w jej wyglądzie.

i Autor: Instagram/ kasia_skowronska_17 screen Tak wygląda teraz Katarzyna Skowrońska