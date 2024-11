i Autor: AP PHOTO / Materiały prasowe KSW Donald Trump, Mariusz Pudzianowski

Wybory USA 2024

Mariusz Pudzianowski skomentował wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA. Porównał go do siebie

Donald Trump po kadencji przerwy wraca na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. W sieci wywołało to ogromne poruszenie. Taka historia nie wydarzyła się od ponad stu lat. Mariusz Pudzianowski porównał tę sytuację do siebie. W jaki sposób to zrobił?