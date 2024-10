Największy twardziej uroni łzę po tym, co spotkało Bartosza Bednorza! Fala łez napływa do oczu po tym, jak został potraktowany

Siatkarze to bezapelacyjnie jedna z tych grup. którzy wzbudzają ogromne emocje, a ich świetne występy i kolejne sukcesy zarówno w rozgrywkach klubowych, jak i reprezentacyjnych sprawiają, że grono ich wiernych fanów sukcesywnie się powiększa. To, jak ogromnym szacunkiem cieszą się podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia idealnie pokazuje chociażby to, co spotkało niedawno Bartosza Kurka i jak potraktowali go jego koledzy z szatni ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Teraz Bartosz Bednorz postanowił pochwalić się specjalnym prezentem, który otrzymał nie od kolegów z klubu, a od wiernych fanów. Kibice siatkówki niejednokrotnie pokazywali już jak bardzo są oddani i że ich kreatywność nie ma granic. W tym przypadku było podobnie.

Urodzony w Zabrzu siatkarz, który reprezentuje od tego sezonu PlusLigi barwy Asseco Resovii Rzeszów postanowił opublikować na relacji Instagram Stories to, co otrzymał od wiernych kibiców. Prezentem były specjalne czerwone okulary w kształcie serca, jednak to nie wszystko. Na szkłach znalazły się specjalne cekiny układające się w napis "BEDNII", a tuż nad nimi przyklejone zostały dwie sylwetki siatkarza w trykocie reprezentacji Polski. Zawodnik Asseco Resovii Rzeszów postanowił nie tylko pochwalić się tym podarkiem, ale również bardzo za niego podziękować.

- Dziękuję za prezenty. Doceniam bardzo. - napisał krótko Bednorz jasno dając do zrozumienia, że nie był to jednorazowy przypadek i fani oraz fanki często przekazują mu specjalne przedmioty w podzięce za jego świetną grę dla klubu i reprezentacji. Po takim prezencie wiele osób uroniłoby z pewnością łzę wzruszenia uświadamiając sobie, jak ich praca oddziałuje na życie obcych ludzi.

i Autor: Instagram/ bednii sreen Bartosz Bednorz otrzymał wzruszający prezent