Piękna tenisistka odsłoniła naprawdę dużo w skąpym stroju. Ciało bogini, aż poczuliśmy afrykańskie upały

Tenis to jedna z najpopularniejszych sportowych dyscyplin na świecie i trudno się dziwić, że tworzy prawdziwe gwiazdy. Jednak nie tylko ze względu na sukcesy - wiele tenisistek cieszy się olbrzymią popularnością już za sam wygląd. Piękne zawodniczki z wytrenowanymi ciałami w dość skąpych strojach potrafią przykuć uwagę. Jedną z takich, które zyskały wielką sympatię pomimo raczej przeciętnych umiejętności, jest Fanny Stollar. Węgierka najwyżej w rankingu WTA była w listopadzie 2018 r. na 114. miejscu. Wtedy mogła rywalizować w wielkoszlemowych eliminacjach, bo obecnie 349. pozycja nie pozwala jej nawet na to. 25-latka na dobre zakopała się w turniejach niższej rangi, jednak nie zmienia to faktu, że ma swoich wiernych fanów. Widać to po mediach społecznościowych - tylko na Instagramie jej profil obserwuje blisko 130 tysięcy użytkowników. Mogą oni podziwiać wiele prywatnych zdjęć tenisistki, także tych bardziej gorących.

Fanny Stollar pokazała się w bikini

Stollar chętnie dzieli się chwilami ze swojego życia, zwłaszcza gdy jest na wakacjach. Na nie mogła się udać w trakcie US Open i jej wybór padł na Maltę. Latem pogoda na tej wyspie zdecydowanie zachęca do opalania się i jak najlżejszego stroju. Strój kąpielowy jest właściwie koniecznością, więc nie dziwi, że Węgierka pokazała się właśnie w takim wydaniu. W skąpym bikini pokazała też swoją idealną sylwetkę, a jej wakacyjny post wzbudził prawdziwy zachwyt fanów.

"Pocztówka z raju" - napisała pod zdjęciem Stollar, a w komentarzach posypały się komplementy. Wiele z nich miało formę wymownych emotikonów np. ognia czy serca, ale nie brakowało też tych bardziej bezpośrednich. "Wow, mięśnie brzucha ze stali!", "Zachwycająca Fanny", "Fajna i mądra kobieta", "Myślałem, że zobaczyłem Anioła" - to tylko kilka z nich. Węgierska tenisistka nie pierwszy raz pokazała, że nie wstydzi się pokazywać ciała, co udowodniła także w kolejnym wakacyjnym poście. W krótkim filmiku zaprezentowała kilka swoich letnich kreacji, które idealnie pasują na Maltę, a przy okazji odsłaniają naprawdę dużo jej ciała. Więcej zdjęć pięknej Fanny Stollar znajdziesz w powyższej galerii.