Polska lekkoatletka w Top Model! Uroda zawodniczki rzuca na kolana! Anielska figura mistrzyni Polski

Sport zna wiele przypadków, w których zawodniczki radziły sobie dobrze zarówno na sportowych arenach, jak i w sesjach zdjęciowych, świecie modelingu, czy po prostu zachwycały urodą w mediach społecznościowych. Nierzadko prym wśród najpiękniejszych sportsmenek wiodą Polki, co nie jest niczym dziwnym. Kolejną zawodniczką, która może urzekać swoim wyglądem jest Maja Słodzińska. Reprezentantka Polski w lekkoatletyce, a konkretnie w skoku wzwyż jest dopiero na początku swojej kariery, ale już teraz ma kilka cennych łupów.

Zjawiskowa polska lekkoatletka

18-latka ze trenująca w klubie UKS OSoT Szczecin zdobywała tytuł młodzieżowej mistrzyni i wicemistrzyni Polski oraz reprezentowała biało-czerwonych na młodzieżowych mistrzostwach Europy. O Słodzińskiej zrobiło się jednak głośno z innego powodu. Lekkoatletka postanowiła wziąć udział w popularnym programie "Top Model", gdzie wyszukiwane są talenty do świata modelingu. Słodzińska pierwszy sukces ma za sobą, bo w eliminacjach usłyszała cztery razy tak i przeszła do kolejnego etapu.

Maja Słodzińska - kim jest?

Na razie nie jest pewne, czy Słodzińska znajdzie się w 14-osobowym gronie, które trafi do domu modeli i modelek, ale nie jest pozbawiona szans. Pojawiły się pytania, czy ewentualny występ w "Top Model" nie przeszkodzi w rozwoju kariery. Jak wyjawiła lekkoatletka na InstaStories obecnie zmaga się z urazem i dopiero powoli wraca do treningów. Zagwarantowała również, że nie zrezygnuje ze sportu, ale gdyby przeszła do dalszego etapu programu, zrobi sobie przerwę od najintensywniejszej części treningów.