Spadliśmy z krzesła po usłyszeniu, jak Tomasz Fornal podrywał światową supermodelkę. Naprawdę to zrobił

Tomasz Fornal obecnie cieszy się wielką popularnością. W internecie stał się kimś więcej niż tylko siatkarzem. Reprezentant Polski aktywnie działa w sieci, sam jest streamerem i doskonale zna czołowych internetowych twórców. Zresztą jego ukochana Sylwia Gaczorek też wywodzi się z tego środowiska i jest czołową polską influencerką. Nic dziwnego, że fani mocno interesują się ich życiem. Fornal opowiedział o nim naprawdę sporo podczas ostatniej wizyty w popularnym programie Kuby Wojewódzkiego. Jeden z bohaterów niedawnych igrzysk olimpijskich otworzył się także na tematy prywatne i zdradził m.in., jak podrywał światowe gwiazdy zanim związał się z obecną partnerką!

Na jaw wychodzą fakty o Dodzie i Fornalu. Dostała od niego zaproszenie, Wojewódzki musiał o to zapytać

Tomasz Fornal naprawdę tak podrywał Kendall Jenner

Wojewódzki zaczął od tematu "romansu z Dodą". - Zaprosiłem panią Dodę, jak byłem singlem, na mecz - odpowiedział nieco speszony siatkarz. Okazało się, że gwiazda polskiej sceny muzycznej nie przyjęła jego zaproszenia, a dziennikarz kontynuował temat i dopytał, czy często robił takie akcje jako singiel. Zaskoczył Fornala przywołaniem nazwiska... Kendall Jenner.

- Siedzieliśmy z Bartkiem Kurkiem w pokoju. Też siedział tu kiedyś na kanapie, oglądałem to wtedy. I napisaliśmy, ale to była taka wiadomość pół-polski, pół-angielski. Zaprosiłem ją na kluski śląskie i roladę w Jastrzębiu - przyznał 27-latek, który ponownie nie uzyskał odpowiedzi, tym razem od supermodelki. Najprawdopodobniej trafił do folderu z wiadomościami "inne", co Wojewódzki skwitował żartem, że są w nim razem.

Fornal dodał, że teraz jest w związku i już nie robi takich żartów, ale kiedyś pisał do międzynarodowych gwiazd. Inną z jego "wybranek" była m.in. Dua Lipa. Ta również nie zareagowała na jego zaczepkę.