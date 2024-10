Tak mieszka Jan Tomaszewski. Imponująca kolekcja alkoholi w domu legendy. Te zdjęcia zobaczysz tylko u nas

Tak mieszka Jan Tomaszewski

Kariera Jana Tomaszewskiego zaczęła się w jego rodzinnym Wrocławiu, ale od wielu lat legendarny bramkarz mieszka w Łodzi, gdzie grał w czasach świetności, a później kończył karierę. Obecnie 76-latek jest stałym ekspertem "Super Expressu", co doprowadziło do niezwykłej wizyty Przemysława Ofiary w jego łódzkim domu. W nim aż roi się od piłkarskich pamiątek z czasów wielkiej kariery wybitnego reprezentanta Polski. Nawet dywan w dużym pokoju przypomina boisko - są na nim linie i oznaczenia. To w tym pomieszczeniu znajduje się laptop, za pomocą którego łączy się z programami "SE". Od razu czuć, że Tomaszewski po prostu żyje piłką, ale jego dom skrywa jeszcze więcej ciekawych historii.

Tomaszewski od lat kolekcjonuje butelki z alkoholem

Prawdziwie imponująca kolekcja znajduje się w piwnicy. Tomaszewski mówi o tym miejscu "sportowy barek". Składuje w nim większość pamiątek z kariery sportowej i politycznej, m.in. wiszące na ścianach znakomite karykatury, ale głównym punktem jest bar z alkoholami z całego świata!

- Jak byłem w jakimś kraju to nie interesował mnie alkohol, tylko kształt butelki. Mam butelkę w kształcie wieży Eiffla, mam w kształcie szabli, którą przywiozłem z Gruzji. Z Meksyku mam natomiast butelkę ze skorpionem. Wszystko to przywoziłem przy okazji wyjazdów meczowych. Teraz to żadna atrakcja, bo wszystko można kupić w sklepie, ale kiedyś to były eksponaty - tłumaczył "Człowiek, który zatrzymał Anglię". Zdecydowana większość jego kolekcji jest w nienaruszonym stanie!

- Mam ponad 300 takich butelek. Nic z tego nie piję, żadnej butelki nie otworzyłem. Ja piję delikatnie, tylko wino z wodą - przyznał szczerze 76-latek. Na własne oczy możesz zobaczyć, jak mieszka Jan Tomaszewski. Wystarczy, że przejdziesz do galerii na początku tekstu.