GP Malilla TV NA ŻYWO GDZIE OGLĄDAĆ. Żużel dzisiaj Malilla LIVE ONLINE NA KTÓRYM KANALE? GP Malilla 15.07 STREAM w INTERNECIE NA ŻYWO

Zmarzlik wygrywa w Gorzowie! Nieprawdopodobny finał, wielkie emocje do samego końca!

GP Malilla NA KTÓRYM KANALE żużel dzisiaj GP Malilla LIVE ONLINE?

Grand Prix w Malilli rozpocznie drugą połowę zmagań w walce o Indywidualne Mistrzostwo Świata. Za zawodnikami jest już pięć z dziesięciu przewidzianych rund. Dotychczas równych sobie nie ma Bartosz Zmarzlik, który już trzykrotnie był mistrzem świata i pewnie zmierza po kolejny tytuł. Reprezentant Polski uzbierał 90 punktów i ma aż 21 "oczek" przewagi nad drugim Jackiem Holderem. Trudno sobie wyobrazić, aby Zmarzlik wypuścił taką przewagę z rąk, ale jak wiadomo w sporcie wszystko jest możliwe i mistrz musi za każdym razem udowadniać, że jest najlepszy na globie. Kolejną okazją do tego będzie Grand Prix Malilla. Polak z tego toru ma dobre wspomnienia, bo w dwóch ostatnich latach wygrywał tam zawody.

GP Malilla GDZIE OGLĄDAĆ w TV DZISIAJ? GP Malilla STREAM ONLINE LIVE

Pod wrażeniem jazdy Zmarzlika jest również 6-krotny mistrz świata na żużlu, Tony Rickardsson. - Nie tylko chodzi o siłę na torze. Ma talent, pasję, bardzo dobry team. Jest oddany sportowi. To cała paczka rzeczy, które doprowadziły go do miejsca, w którym jest dzisiaj - powiedział były żużlowiec w rozmowie z "Super Expressem".

GP Malilla odbędzie się w sobotę 15 lipca. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna jedynie na płatnej platformie Player.pl i kanale Eurosport Extra. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 19:00. Relacja z GP Malilla na żywo w Internecie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!