Łzy płyną strumieniami po słowach żony Bartosza Zmarzlika. Ukochana mistrza świata przyznała to publicznie, poruszające wyznanie

Oglądanie Bartosza Zmarzlika w akcji na torze to dla jego rodziny i wiernych kibiców niezwykłe przeżycie i ogromna radość, kiedy jeden z najlepszych żużlowców na świecie odnosi kolejne sukcesy. Czterokrotny mistrz świata dalej jest głodny rywalizacji i trofeów, co z pewnością pokaże również podczas sobotniego Grand Prix Polski w Warszawie. Kiedy zaledwie przed kilkoma miesiącami Zmarzlik, który zapisał się już złotymi zgłoskami w historii sportu sięgnął po swoją czwartą koronę, jego małżonka nie miała zamiaru tłumić wielkiej radości i zdecydowała się na poruszający wpis, w którym wręcz rozpływała się nad swoim partnerem pokazując, jak bardzo go wspiera.

- Gdyby 12 lat temu, ktoś powiedział mi, że będę żyć u boku tak „wielkiego” człowieka - nie uwierzyłabym. Za to dziś wierzę, że będzie jeszcze większy! - napisała wtedy w mediach społecznościowych jego małżonka Sandra, publikując rozczulające zdjęcie całującej się pary tuż po wygraniu przez Zmarzlika czwartego mistrzostwa świata.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać i nie zabrakło również wpisów, w których fanki Sandry Zmarzlik jasno dały do zrozumienia, że za zwycięstwami jej męża stoi wspierająca go partnerka. - To Wasz wspólny sukces. Pamiętaj, za sukcesem mężczyzny stoi zawsze kobieta Wielkie gratulacje - napisała w komentarzu internautka.