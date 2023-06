Martin Vaculik zwycięzcą Grand Prix w Pradze. Bartosz Zmarzlik zakończył zmagania na czwartym miejscu, Polak nadal liderem w klasyfikacji generalnej

Bartosz Zmarzlik zajął czwarte miejsce w turnieju Grand Prix Czech w Pradze, trzeciej rundzie mistrzostw świata na żużlu. Triumfował, podobnie jak rok wcześniej, Słowak Martin Vaculik. W półfinale odpadł Patryk Dudek, a po fazie zasadniczej Maciej Janowski. Vaculik wyprzedził w finale Duńczyka Leona Madsena, Australijczyka Jacka Holdera i Zmarzlika. 28-letni Polak awansował natomiast samodzielnie na pozycję lidera cyklu. Wcześniej był pierwszy ex aequo ze Szwedem Fredrikiem Lindgrenem, który na Markecie odpadł w półfinale. Obecnie Zmarzlik ma 50 punktów i wyprzedza Szweda o trzy. Vaculik awansował na czwarte miejsce - 41, o punkt za trzecim Holderem. Broniący tytułu Zmarzlik miał dobre wspomnienia związane ze startami w Pradze. W 2020 roku - w drodze po swoje drugie indywidualne mistrzostwo świata - zwyciężył tam dwa razy (wówczas rozegrano na Markecie dwa turnieje GP w krótkim czasie).

W zeszłym sezonie odpadł w półfinale, a w decydującym wyścigu najlepszy okazał się Vaculik. W sobotni wieczór Słowak po raz kolejny pokazał, że dobrze czuje się na tym torze. Rozkręcał się z każdym startem. Po czterech występach nie miał na koncie biegowego zwycięstwa, ale na koniec fazy zasadniczej zaliczył trzy punkty, a potem nie dał się wyprzedzić rywalom w półfinale i finale. Początek świetny miał natomiast Janowski. "Magic" w dwóch pierwszych startach zdobył pięć punktów, lecz ostatecznie jego bilans zatrzymał się na ośmiu - do półfinału zabrakło niewiele. W tej fazie wystąpiło dwóch Polaków. W pierwszym półfinale Dudek, wicemistrz świata z 2017 roku, zajął ostatnie miejsce i został sklasyfikowany łącznie na siódmej pozycji z dorobkiem 9 pkt, co oznacza 10 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu. Natomiast Zmarzlik w swoim półfinale był drugi - za Madsenem, a przed Lindgrenem oraz Brytyjczykiem Robertem Lambertem i wszedł do finału, w którym jednak musiał uznać wyższość trzech rywali.

Sobotnie zawody były w sumie 29. o randze GP na Markecie. Pierwszy turniej odbył się w 1997 roku - wygrał wówczas Amerykanin Greg Hancock, a trzeci był Tomasz Gollob. Kolejne zawody tegorocznego cyklu zaplanowano na 10 czerwca w niemieckim Teterow.