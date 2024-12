Tuż przed świętami córka Michaela Schumachera przekazała światu takie wieści! Radości nie ma końca

Od 29 grudnia 2013 roku życie Michaela Schumachera i jego rodziny diametralnie się zmieniło. To właśnie tego dnia legendarny niemiecki kierowca Formuły 1 doznał poważnego urazu mózgu po wypadku podczas jazdy na nartach w okolicy ośrodka Meribel we francuskich Alpach. W krytycznym stanie wprowadzono go w śpiączkę farmakologiczną, z której wybudził się dopiero po kilku miesiącach. Od tamtej pory nie pokazuje się publicznie, a rodzina Schumachera starannie dba o to, żeby jakiekolwiek wieści na temat jego stanu nie ujrzały światła dziennego. Inaczej jest z nimi samymi.

Tuż przed świętami córka Schumachera przekazała światu takie wieści

Syn siedmiokrotnego mistrza świata F1, Mick, również jest kierowcą wyścigowym i od kilku lat jest częścią padoku królowej motosportu. Żona Schumachera przejęła rolę głowy rodziny i wystąpiła nawet w materiale dedykowanym jej mężowi, który wyprodukował Netflix. Nieco rzadziej mówi się o ich drugim dziecku - córce Ginie. Ta zapamięta jednak 2024 rok do końca życia. Najpierw we wrześniu wzięła ślub, a tuż przed Świętami Bożego Narodzenia ogłosiła publicznie, że jest w ciąży! 55-latek już za kilka miesięcy zostanie więc dziadkiem.

Michael Schumacher zostanie dziadkiem

Córka Schumachera poznała swojego męża Iaina Bethke dzięki miłości do koni, i to nie tych mechanicznych. Gina jest pasjonatką jeździectwa, co udowodniła nawet przy ogłoszeniu radosnej nowiny. Informację o ciąży przekazała bowiem, wykorzystując do sesji konika Alberta i skompletowany dziecięcy sprzęt do jazdy konnej. Kilka dni wcześniej została zresztą jego posiadaczką i wszystko wskazuje na to, że Albert ma docelowo być koniem jej córeczki, której narodziny są spodziewane w kwietniu przyszłego roku. "Z niecierpliwością czekamy na przybycie naszej małej dziewczynki" - napisała Gina Schumacher także w imieniu męża. Ta wiadomość ucieszyła z całą pewnością przyszłego dziadka, ale nie tylko. "Jestem taki podekscytowany, że zostanę wujkiem. Jestem z was dumny" - wyraził radość jej brat, Mick Schumacher, na Instastories.

