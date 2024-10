Michael Schumacher widziany publicznie po raz pierwszy od 11 lat. Miał się pojawić na weselu córki

Wszystko odbyło się oczywiście w ściśle zamkniętym gronie rodziny i przyjaciół dopuszczonych do kontaktu z Schumacherami przez żonę Michaela, Corinnę. Strzeże ona dostępu do chorego męża jak lwica. To dlatego, od czasu wypadku narciarskiego we Francji, jakiemu w grudniu 2013 r. uległ „Schumi”, praktycznie nic nie przedostaje się do opinii publicznej na temat jego stanu zdrowia. Można się tylko domyślać, że słynny kierowca F1 jest uzależniony od wsparcia i opieki najbliższych.

27-letnia Gina-Mara Schumacher w minioną sobotę wzięła ślub z Ianem Bethke podczas pełnej przepychu imprezy w willi rodziny na Majorce. Media w Niemczech, a za nimi brytyjskie gazety informują, że Michaela Schumachera nie zabrakło na ceremonii.

Wiadomo oczywiście, że na co dzień Schumacher nadal wymaga całodobowej opieki medycznej po wypadku na nartach sprzed ponad dekady, gdy we francuskich Alpach uderzył głową o skałę. Choć przeżył, siedmiokrotny mistrz F1 spędził miesiące w śpiączce farmakologicznej. Od czasu, gdy pozwolono mu wrócić do domu rodzinnego nad Jeziorem Genewskim we wrześniu 2014 r., opiekowała się nim jego żona Corinna i zespół lekarzy.

Jak pisze „The Mirror”: „Corinna, która zaciekle chroni prywatności męża pozwoliła odwiedzać go tylko nielicznym zaufanym przyjaciołom i krewnym, a tylko garstka osób z rodziny Schumacherów i spoza niej rzekomo zna szczegóły jego stanu i opieki. Jednak obecność Michaela na ślubie córki może być sygnałem zmiany w nastawieniu rodziny. Chociaż wcześniej był przewożony samolotem z domu rodzinnego do willi na Majorce, tym razem było inaczej, ponieważ pojawił się przed wszystkimi innymi zaproszonymi gośćmi na ślubie”.

Goście weselni musieli oddać komórki

W czasie imprezy były jednak wprowadzone wielkie obostrzenia. Wszyscy goście podobno musieli zostawić swoje telefony komórkowe przy drzwiach, aby nikt nie mógł zrobić zdjęć.

Agencja informacyjna Ultima Hora z Majorki podała, że ceremonia trwała około pół godziny, a nowożeńcy powiedzieli sobie „tak” około godziny 16:00. Willa, w której odbyła się ceremonia, została kupiona przez Corinnę w 2017 roku i miało to kosztować ok. 27 milionów funtów. Sprzedającym był sam Florentino Perez, wieloletni prezydent Realu Madryt.

Media już spekulują czy przypadkiem Michael nie pojawi się znowu w szerszym gronie i to niebawem. Zresztą przy podobnej, ślubnej okazji. Duńska modelka Laila Hasanović zasugerowała, że jej chłopak, kierowca Mick Schumacher, syn Michaela, oświadczył się jej. Zaprezentowała na Instagramie pierścionek zaręczynowy z diamentem.