Wygrał Formułę 4, a teraz dostał się do słynnego zespołu. Następca Roberta Kubicy coraz bliżej F1

Urodził się w Wiśle, ale już w wieku dwóch lat się z niej wyprowadził. W rozmowie z "Super Expressem" żartował, że tylko to uratowało go przed trenowaniem skoków narciarskich. W zeszłym sezonie spisał się znakomicie, wygrywając w końcówce sześć wyścigów z rzędu. Znakomita druga część sezonu sprawiła, że został mistrzem włoskiej Formuły 4, pokonując innych młodych kierowców, którzy od dawna byli objęci programami słynnych stajni: m.in. Red Bulla i Ferrari. Teraz taką samą szansę do rozwoju będzie miał Kacper Sztuka.

17-latek zaliczył udane testy w samochodzie Formuły 3 ekipy MP Motorsport. Sztuka i ludzie go wspierający od dawna zajmowali się zorganizowaniem budżetu na nowy sezon, ale ten problem młody kierowca może mieć z głowy. Peter Bayer w rozmowie z dziennikarzami wyznał, że Sztuka od nowego sezonu będzie należeć do programu juniorskiego Red Bulla. Dyrektor generalny Alpha Tauri ponoć wyszedł przed szereg, informując o Sztuce. To człowiek od wyszukiwania młodych talentów w stajni Red Bulla, a Alpha Touri to zespół należący właśnie do ludzi spod Czerwonego Byka. Przez akademię RB przechodzili m.in. Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo i Carlos Sainz.

Sztuka w sezonie 2024 ma startować dzięki wsparciu Red Bulla w mistrzostwach świata Formuły 3. Nie ma wątpliwości, że poprzedni sezon pokazał, że młody polski kierowca jest gotowy na to wyzwanie. F3 to oczywiście kolejny przystanek na drodze do upragnionej Formuły 1 (pomiędzy F3 i królową motorsportu jest oczywiście Formuła 2).