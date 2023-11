Wykształcenie Roberta Kubicy do dzisiaj szokuje. Naprawdę trudno uwierzyć, że nie skończył szkoły

mogło dojść do dramatu

Robert Kubica ostatnio cieszył się z kolejnego wielkiego sukcesu. Polak został mistrzem świata w wyścigach długodystansowych. To właśnie w tej serii znalazł szczęście po niezbyt fortunnym powrocie do świata Formuły 1 po ciężkim wypadku. Jeszcze kilkanaście lat temu nasz rodak uznawany był powszechnie za jeden z największych talentów ostatnich dekad w królowej sportów motorowych. Miał przed sobą przyszłość w Ferrari. Wszystko jednak pokrzyżował feralny wypadek podczas jednego z rajdów. Już wcześniej krakowianin postawił wszystko na jedną kartę - sport. Jego kariera w szkole dość szybko dobiegła końca i chyba nigdy tego nie żałował. Kubica nie ma problemu z pięknym wypowiadaniem swoich myśli, a jednocześnie wciąż robi co lubi. Jakie dokładnie wykształcenie ma jedyny w historii F1 polski kierowca?

Wykształcenie Roberta Kubicy

Tak naprawdę Robert Kubica w swojej przygodzie z edukacją ukończył tylko jedną szkołę. Jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie. W placówce na Grzegórzkach podobno szło mu całkiem nieźle i uchodził za zdolnego ucznia. Po odebraniu podstawowego wykształcenia postanowił pójść do liceum, ale nie zagrzał tam długo miejsca. Już wtedy osiągał świetne wyniki w wyścigach kartingowych i wraz z rodzicami postanowił zaryzykować zwrócenie się tylko w stronę sportu motorowego.

Robert Kubica nie ma matury

Naukę w liceum Robert Kubica przerwał już po pierwszej klasie. Od tego momentu jego głowę zaprzątały już tylko wyścigowego obowiązki i temu reżimowi poświęcił własne życie. Wyszło całkiem nieźle - to właśnie Kubica dał chyba największe szczęście polskim kibicom motorsportu. Jak można się domyślić, w związku z przerwaniem nauki Kubica nie ma nawet matury i zadowolił się podstawowym wykształceniem.