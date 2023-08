55-letni Andrzej Gołota trafił do... muzeum. Wszystko za sprawą swojej żony

Andrzej Gołota to postać, która dla polskiego sportu znaczy bardzo dużo. Legendarny pięściarz był wielką nadzieją naszego kraju na mistrzostwo świata w królewskiej, ciężkiej, kategorii wagowej w boksie. Ostatecznie jednak nigdy nie wspiął się na sam szczyt, choć miał ku temu okazję. Mimo głośnych niepowodzeń, kibice nigdy go nie opuścili i wstawali w środku nocy, by śledzić walki z jego udziałem w Stanach Zjednoczonych. Również dzisiaj fani interesują się mocno życiem "Andrew". O regularne informacje na temat byłego sportowca dba jego ukochana żona. Mariola Gołota na Instagramie publikuje prywatne zdjęcia byłego pięściarza, a ostatnie, które zostały wykonane w jednym z amerykańskich muzeów, poruszyły internautów.

Artur Binkowski bezczelnie wyśmiał Marcina Najmana! "To jest nieudacznik!" Zrównał go z ziemią [TYLKO U NAS]

Andrzej Gołota wylądował w muzeum

Nie jest tajemnicą, że małżeństwo w Stanach Zjednoczonych czuje się jak w drugiej ojczyźnie. Gołotowie nigdy jednak nie zapomnieli o Polsce. Nie tylko starają się jak najczęściej odwiedzać kraj pochodzenia, lecz także wiele kilometrów od Warszawy poszukiwać śladów polskości. Tym razem urządzili sobie wycieczkę do muzeum. Na zdjęciach widać postać 55-letniego Andrzeja Gołoty oraz broń ze Śląska. "Polskie akcenty w muzeum" - napisała przy relacji z wyjątkowego miejsca Mariola Gołota.

Przed FAME 19 wyszła na jaw prawda o pochodzeniu Arkadiusza Tańculi. Ogromne poruszenie

Fani oczarowani widokiem Gołoty

Choć Andrzej Gołota nie walczy już od ładnych kilku lat, to nie stracił rzeszy fanów. Pod wspomnianymi zdjęciami pojawiło się mnóstwo pozdrowień wysyłanych w kierunku byłego mistrza boksu. Były też różnego rodzaju życzenia. Niektórzy życzyli zdrowia, inni mnóstwo uśmiechu i szczęścia. Wszystkie wpisy łączyło jednak jedno - wielki szacunek dla dokonań Gołoty, który chyba już nigdy nie zostanie w Polsce zapomniany.