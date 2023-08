Artur Binkowski bezczelnie wyśmiał Marcina Najmana! "To jest nieudacznik!" Zrównał go z ziemią [TYLKO U NAS]

Pomimo upływu lat Marcin Najman nadal jest postacią w świecie sportów walki, która wywołuje skrajne i mieszane emocje. "El Testosteron" nie może narzekać na brak fanów, którzy są pod wrażeniem tego, jak dobrze potrafi on wykorzystać swój potencjał marketingowy i medialny, jednak nie brakuje również osób, które nie mają o nim zbyt pochlebnej opinii. Do tego grona należy Artur Binkowski, który podczas ostatniej rozmowy z Andrzejem Kostyrą, gdy tylko usłyszał nazwisko częstochowskiego pięściarza, to rozjuszył się okrutnie i przejechał się po Najmanie. A wszystko przez pytanie o freak-fighty, propozycje jakie otrzymał od federacji i fakt, że jedną z najbardziej znanych osób w tym środowisku jest właśnie "El Testosteron".

Marcin Najman bezczelni wyśmiany przez Artura Binkowskiego na wizji! Nie gryzł się w język mówiąc o "El Testosteronie"

- Ta rura?! To jest nieudacznik, który nic nie potrafi ani w ringu, ani w klatce! Jedno, co on potrafi to jest odklepywać! To jest jedno, co on potrafi, odklepywać... I on potrafi zarabiać hajs. - wypalił wyraźnie podirytowany Bińkowski po usłyszeniu nazwiska Marcina Najmana. Zobaczcie całą rozmowę Andrzeja Kostyry z Arturem Binkowski zaglądając do materiału poniżej!

