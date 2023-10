Adam Kownacki pójdzie do freak fightów jak Tomasz Adamek?! "Na razie jestem młody i zdrowy" [TYLKO U NAS]

Nasze szczęki opadły do samej ziemi, gdy dowiedzieliśmy się, ile może zarobić Tyson Fury za walkę z Usykiem. Ta kwota przekracza wszelkie granice

Od dłuższego czasu fani Adama Kownackiego mogą zastanawiać się, co dalej z karierą pięściarza, który nie ma zbyt dobrej passy na światowych ringach, a ostatnią walkę wygrał w sierpniu 2019 roku, kiedy pokonał Chrisa Arreolę. Podobnie, jak po walce z Joe Cusumano, tak i kilka miesięcy po tym starciu, Andrzej Kostyra postanowił zapytać Adama Kownackiego, jak wygląda obecnie jego życie, jakie ma plany na przyszłość oraz czy faktycznie ma on zmierzyć się z Kacprem Meyną o mistrzostwo Polski. Nie zabrakło również pytania o freak fighty w świetle tego, że niedawno nowym zawodnikiem FAME MMA został ogłoszony Tomasz Adamek.

Adam Kownacki ma zamiar walczyć we freak fightach? Zdradził, co z jego przyszłością

Jak się okazuje, Kownacki co prawda nie zamyka się na walkę w takiej organizacji, ale dla niego wciąż najważniejsza jest jego dyscyplina. - Tak jak mówiłem. Nigdy nie mówię nie, ale na razie jestem młody, zdrowy i chcę się spełniać w boksie. Jak byłem małym chłopakiem, to moim marzeniem było zdobycie mistrzostwa świata i nadal do tego dążę - wyznał "Babyface" w rozmowie z Andrzejem Kostyrą. Zobaczcie cały wywiad w materiale wideo poniżej!

