Adam Kownacki zaczyna obóz przed walką o mistrzostwo Polski! W kraju spędzi aż dwa miesiące

Kownacki w przeszłości miał już kilka propozycji stoczenia walk w Polsce, ale na taki ruch zdecydował się dopiero teraz. - Negocjacje z Adamem to była czysta przyjemność. Zaproponowaliśmy mu konkretną sumę i nawet nie chciał dolara więcej. Jedyna rzecz, jaką chciał zmienić, to warunki rewanżu - nie dojdzie do niego tylko wtedy, gdy Adam znokautuje Kacpra. Jeśli walka zakończy się na punkty i wygra Adam, to dojdzie do drugiego starcia - powiedział nam Krystian Każyszka, szef Rocky Boxing Promotion.

Adam Kownacki zaczyna przygotowania do walki z Kacprem Meyną o tytuł mistrza Polski wagi ciężkiej

Co przekonało Kownackiego do walki akurat z Meyną? - Adam chciał się bić o coś, a Kacper ma przecież pas mistrza Polski, po drugie chce się odbudować przed własnymi kibicami w starciu, jak sam mówi, ze słabszym rywalem. Tutaj się jednak zaskoczy, bo wiele osób skreśla Meynę, a jego stać na zwycięstwo. Na pewno nie będzie na straconej pozycji - zakończył Każyszka.

Adam Kownacki - Kacper Meyna 2 marca w Koszalinie

Kownacki wylądował w Polsce we wtorek i w kraju spędzi dwa miesiące. Do walki z Meyną przygotowywać się będzie w Trójmieście. "Babyface" trenować będzie w gdyńskim SCEC (Strength & Conditioning Education Center) oraz w klubie CrossCore w Gdańsku.