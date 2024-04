Adamek straszy Bandurę przed walką na FAME MMA! Zapewnia, że będzie dużo lepszy niż w starciu z Mamedem

Nie ma co do tego wątpliwości

Bandura uderzył w Tomasza Adamka! Nie ma co do tego wątpliwości, zmiana zasad

Adamek, podobnie jak przed walką z Mamedem Khalidovem, przygotowywać się będzie w Świeradowie-Zdroju. Wiele osób krytykuje byłego mistrza, że zdecydował się na występ na freakowej gali, ale sam zainteresowany takimi głosami się nie przejmuje i pojedynek z Bandurą traktuje równie poważnie, jak batalię z Mamedem czy wcześniejsze potyczki w boksie.

Adamek przed walką z Bandurą: Teraz będę dużo lepszy

"Góral" jednocześnie zapewnia, że w rywalizacji z Bandurą zaprezentuje się lepiej niż z Mamedem.

- Ja się teraz bawię sportem. Z chęcią chodzę na treningi, żyć nie umierać. Każda przerwa robi swoje, z Mamedem byłem troszeczkę zardzewiały, ale teraz będę dużo lepszy. Jest ten ciąg, była krótka przerwa, w USA codziennie coś robiłem, a zaraz zaczniemy sparingi. Mam nadzieję, że kibicom będzie się podobało, bo to dla nich robimy. Ja życzę sobie, by to była ciekawa, zażarta walka, bo tylko takie się sprzedają i tylko dzięki takim walkom na kolejne może przyjść jeszcze więcej fanów. A o to w tym chodzi, bo jest jest i sport i biznes - zaznaczył Adamek w rozmowie na kanale "To jest boks" na YouTube.

Adamek przed walką z Bandurą: Zobaczy, jak wygląda szybki lewy Adamka

"Góral" zmierzy się z youtuberem, ale walkę z nim traktuje tak samo poważnie, jak wszystkie wcześniejsze w swojej karierze.

- Gdybym nie traktował Bandury poważnie, to w Polsce pojawiłbym się tydzień przed walką. To nada są rękawice, to jest boks, można się skaleczyć. Ja każdego rywala szanuje, każdy z nich ma inne umiejętności, ale będę trenować jak do poważnej walki. Bandura zobaczy, jak wygląda szybki lewy Adamka. Mamed po każdym ciosie się krzywił. Może nie jestem bokserem, który często nokautuje, ale potrafię czysto i celnie uderzyć.

