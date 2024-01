Artur Szpilka zmierzy się z Dariuszem Michalczewskim! Poznaliśmy szczegóły starcia. Co za pomysł

Artur Szpilka zmierzy się z Dariuszem Michalczewskim

Artur Szpilka oczywiście nie skończył jeszcze kariery, ale były pretendent do mistrzostwa świata WBC wagi ciężkiej skupia się teraz na MMA. Zanim jednak stoczy kolejną walkę w klatce, czeka go starcie z Dariuszem Michalczewskim! Były mistrz świata w kategorii półciężkiej i junior ciężkiej skończył karierę w 2005 roku, ale w dalszym ciągu sport jest mu bliski. Co prawda już nie walczy, lecz oddał się innym pasjom. Jedną z nich jest tenis, co poza boksem łączy go ze Szpilką. "Szpila" zmierzył się ostatnio z Andrzejem Kostyrą i zapowiadał, że niedługo zamierza wyjść na kort także z "Tygrysem", a teraz poznaliśmy już konkretne szczegóły charytatywnego meczu tenisowego na rzecz dzieci z domów opiekuńczo-wychowawczych.

Charytatywny mecz Szpilka - Michalczewski

"Już 25 stycznia 2024 w Gdańsku... Darek Michalczewski vs. Artur Szpilka.. Niepowtarzalna walka na korcie tenisowym! Stawką jest tytuł nieoficjalnego mistrza Polski w tenisie.... wśród pięściarzy. Formuła eventu zakłada mecz i rewanż, a w przypadku remisu decydować będzie stosunek wygranych gemów" - ogłosili w mediach społecznościowych.

"Dawne grzechy zostały odpuszczone, a na przegranego czeka obiecana przez Artura chłosta. Ideą pojedynku jest wsparcie lokalnego domu opiekuńczo-wychowawczego - przegrany wspiera wybraną placówkę kwotą 5000 zł, ponadto poprzez portal zrzutka.pl każdy z Was będzie mógł dorzucić się do puli wsparcia lub wylicytować atrakcyjne i unikatowe gadżety podpisane przez Artura i Dariusza (rękawice, rakiety, piłki tenisowe)" - poinformowano.