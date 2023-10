Bardzo krótka przerwa Diablo Włodarczyka! Kolejna walka lada dzień, ciekawy pojedynek wieczoru w Zakopanem

Cieślak po raz pierwszy będzie bronił pasa EBU wywalczonego w kwietniu. McCarthy w przeszłości był już mistrzem Europy i postara się ponownie wywalczyć to trofeum. - Mówi się, że obrona pasa jest trudniejsza od zdobycia tytułu, ale przygotowania idą bardzo dobrze. Mam fajnych sparingpartnerów, wszystko jest na odpowiednim miejscu, bardzo mnie wszystko cieszy - podkreśla aktualny mistrz. W gronie sparingpartnerów Cieślaka przed najbliższym występem znaleźli się m.in. Constantino Nanga, Michał Soczyński i Kajetan Kalinowski. - Przygotowanie fizyczne też przebiega według swojego planu. Nie ma żadnych kontuzji, nie mogę na nic narzekać - dodaje Cieślak, który szlifuje formę z trenerami Andrzejem Liczikiem i Przemysławem Kantorowskim.

Michał Cieślak - Tommy McCarthy w walce wieczoru gali KnockOut Boxing Night 31

McCarthy, który kończy ostatnią fazę treningów przed listopadową galą, dodaje: - Ostatni rok był dla mnie trudny. Negocjowałem kilka dużych walk, z których nic ostatecznie nie wyszło. Miałem trochę dosyć boksu, ale walka o mistrzostwo Europy to dla mnie znakomita szansa, żeby wrócić na najwyższy poziom. Jestem w treningu od wielu miesięcy, a teraz przychodzi kluczowy moment - mówi Irlandczyk, który w Zakopanem wróci na ring po rocznej przerwie. - Chyba tylko jeden pięściarz w historii irlandzkiego boksu zdobywał tytuł mistrza Europy dwukrotnie. Ja mogę być kolejnym, napisać nową historię i to mnie bardzo motywuje. Cieślak to silny zawodnik, a walka z nim będzie wyzwaniem - dodaje McCarthy.

Karta walk gali KnockOut Boxing Night 31

Podczas gali KnockOut Boxing Night 31 kolejny zawodowy pojedynek stoczą m.in. dwukrotny mistrz świata Krzysztof Diablo Włodarczyk, który na ring powróci po zaledwie niespełna miesięcznej przerwie (7 października pokonał Fabio Maldonado), Kamil Szeremeta oraz Jan Czerklewicz.

