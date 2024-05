Chwytający za serce wpis Różańskiego! Pokazał zdjęcie z synem, wskazał, z czym nie może się pogodzić

Niespodziewane zachowanie Lawrence'a Okoliego. Brytyjczyk wszedł do szatni Łukasza Różańskiego i zrobił to bez zastanowienia

Różański nie był faworytem batalii z Okoliem, ale i on i jego kibicie wierzyli, że będzie w stanie rozprawić się z Brytyjczykiem. Niestety między linami byliśmy świadkami jednostronnego widowiska - Okolie trzy razy posłał Różańskiego na deski, odbierając mu pas mistrza świata już w 1. rundzie.

Niemal dwie doby po pojedynku, Różański zabrał głos w mediach społecznościowych. Polak wrzucił zdjęcie ze swoim niespełna dwumiesięcznym synkiem Stanisławem, a słowa, którymi podzielił się z kibicami, chwytają za serce.

Różański przerwał milczenie po klęsce

"Minęło prawie 48 h od mojej pierwszej w karierze przegranej walki. Przegranej z przeciwnikiem większym i lepszym. Chciałem wyzwania, to miałem. Dostałem bolesną lekcję, z której zamierzam wyciągnąć konsekwencje. Nie boli mnie tak bardzo fakt że przegrałem, ale styl w jakim się to stało jest ciężki do pogodzenia się. Co dalej? - zobaczymy. Na razie chciałbym zakończyć pewne sprawy, podreperować trochę zdrowie, a przede wszystkim skupić się na byciu z Rodziną.

Drodzy Kibice! Dziękuję, że wypełniliście halę na Podpromiu prawie do ostatniego miejsca wierząc w moją wygraną, tak jak ja wierzyłem, a jeszcze bardziej dziękuję, że zostaliście ze mną do końca również i po walce. Przez ten weekend dostałem mnóstwo wiadomości i słów wsparcia. Za które bardzo dziękuję. Mam wspaniałych Ludzi wokół siebie i to jest największy sukces!" - napisał Różański.