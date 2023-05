"Don Kasjo" poznał kolejnego rywala. To wielkie wyzwanie. Zmierzy się z mistrzem zawodowych federacji

Don Diego pierwszym mistrzem GROMDY! Walka z Balboą przejdzie do historii, wspaniały pojedynek

Organizacja PRIME Show MMA wraca z ogromnym przytupem. 1 lipca we wrocławskiej Hali Orbita odbędzie się piąte wydarzenie jednej z czołowych polskich federacji freak-fightowych. W klatce organizacji PRIME zobaczymy powrót Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego, który w ostatnim czasie rywalizował z kilkoma innymi zawodowcami. Teraz samozwańczy król freak-fightów stanie w szranki z byłym mistrzem dwóch zawodowych organizacji FEN i DSF.

PRIME: Wielki powrót Don Kasjo. Znamy jego rywala

Walką wieczoru piątej edycji gali PRIME jest starcie "Don Kasjo" z utytułowanym kickbokserem Dominikiem Zadorą. Starcie odbędzie się w formule bokserskiej. Dominik Zadora to były mistrz organizacji FEN oraz czempion DSF Kickboxing Challenge. Od wielu lat jest czołowym kickbokserem w Polsce, z bogatą karierą amatorską oraz zawodową. Teraz stanie przed dużym wyzwaniem. Pochodzący z Bolesławca i trenujący we Wrocławiu, Zadora podejmie się walki z niekwestionowanym królem freak fightów - Don Kasjo.

Kasjusz Życiński powraca do klatki PRIME po spektakularnym skończeniu Popka Monstera na gali PRIME 4. Dla Don Kasjo to będzie jedno z największych wyzwań w karierze freakfightowej. W swojej karierze walczył z zawodowcami, ale byli to zawodnicy MMA. Tym razem Kasjusz zmierzy się ze stricte zawodnikiem stójkowym. Czy Zadorze uda się na swojej ziemi zabrać koronę Don Kasjo?

Kiedy gala PRIME Show MMA: Don Kasjo - Zadora?

Karta walk PRIME 5 będzie obfitować w wiele zaskakujących i obfitujących starć. Czeka nas kilka głośnych debiutów, jak i walki największych gwiazd federacji. Gala PRIME 5 odbędzie się już 1 lipca 2023 na hali Orbita we Wrocławiu.

Karta walk PRIME Show MMA 5:

Don Kasjo vs Dominik Zadora

Bagieta vs Kapela

Ztrolowany vs Tarzan

Wielki Bu vs Lupa