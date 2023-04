Droga Różańskiego do walki o tytuł. Rodzice nawet nie wiedzieli, że trenuje boks! Tak ich oszukiwał

Szczere słowa kolegi Artura Szpilki: Ta walka go złamała jako pięściarza

W pierwszym odcinku ekipa TVP Sport skupiła się na kulisach walki Różański - Artur Szpilka, czyli pojedynku, który otworzył Różańskiemu drzwi do walki o tytuł mistrza świata. W drugim dziennikarze wzięli na tapetę początki pięściarza z Rzeszowa ze sportami walki. Co ciekawe rodzice początkowo w ogóle nie chcieli, by... Różański trenował boks.

Różański podrobił zezwolenie, by wystartować w zawodach

- Rodzice moi się nie zgadzali, nie wiedzieli, że ja trenuję. Teraz się mogę przyznać, że podrobiłem zezwolenie i po dwóch tygodniach jak wróciłem z zawodów, przyszedłem z rozciętymi wargami, bo nie miałem ochraniacza na zęby. Mama się pyta, co się stało, nie? Mówię, że siedziałem w parku i ktoś mnie napadł hehe. Pytali się czemu tak późno wracam? Mówiłem, że na kosza chodzę - zdradził Różański po latach.

Historyczna gala w Rzeszowie

Teraz rodzice, podobnie jak kibice, z wypiekami wyczekują 22 kwietnia i walki ich syna o pas czempiona. Gala w Rzeszowie będzie historyczna. Poza pojedynkiem Różańskiego, o mistrzostwo Europy powalczą także Michał Cieślak oraz Laura Grzyb. Poza tym, dzięki współpracy grup KnockOut Promotions i Boxxer, między linami zobaczymy również Martina Bakole czy utalentowaną Caroline Dubois. Emocji w stolicy Podkarpacia nie powinno zatem zabraknąć.

Serial TVP Sport "Wyjście z cienia" o drodze Różańskiego do walki o pas

Drogę Różańskiego do wymarzonej walki przybliżają dziennikarze TVP Sport. W trzecim odcinku autorzy skupią się na kolumbijskim wątku, czyli niedoszłym starciu Różański - Oscar Rivas w Cali, a czwarty to końcowe odliczanie przed godziną zero, czyli kulisy fight weeku. Reżyserem i scenarzystą serialu jest Piotr Jagiełło, dziennikarz i komentator boksu w TVP Sport.

