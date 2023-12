Emocjonalny apel Artura Szpilki przed walką Mateusza Masternaka o tytuł mistrza świata! "Ananasku, zrób to dla Polski i swoich dzieci"

To, co Popek zrobił sobie z twarzą u wielu wywoła ogromny lęk. Wygląda to bardzo niepokojąco. Kolejny tatuaż "zdobi" lico gwiazdora GROMDY

W październiku zeszłego roku Masternak pokonał w Zakopanem Jasona Whateleya, zyskującym tym samym status oficjalnego pretendenta do walki o pas IBF. Negocjacje z obozem mistrza tej federacji mówiąc delikatnie były jednak dalekie od normalnych i ostatecznie promotor Polaka Andrzej Wasilewski wybrał drogę WBO. W efekcie "Master" powalczy o pas z Billamem-Smithem a nie Jaiem Opetaią. I to zdaniem Różańskiego plus dla wrocławianina.

Łukasz Różański o walce Mateusza Masternaka: Prędzej on zaskoczy Anglika niż Anglik jego

- Dla mnie na pewno lepszą opcją jest Billam-Smith niż Opetaia i to że Mateusz zrezygnował z obowiązkowej walki o pas IBF i wybrał pas WBO było dobrym posunięciem. Jest po prostu większa szansa na zwycięstwo. Trzeba jednak pamiętać, że walka odbędzie się w Anglii - przyznał aktualny mistrz świata WBC wagi bridger. - Mimo to Mateusz jest na tyle doświadczonym pięściarzem, stoczył mnóstwo walk, widział dużo więcej w ringu niż Billam-Smith więc myślę, że prędzej on zaskoczy Anglika niż Anglik jego. Nie wiem jak zakończy się walka, bo pewnie ciężko będzie punktowo wygrać na terenie rywala, ale wydaje mi się, że Mateusz musi być na tyle zmotywowany, że jak zobaczy, że trafił, to postawi wszystko na jedną kartę i pójdzie za ciosem - dodał Różański.

Artur Szpilka o walce Mateusza Masternaka: Głęboko wierzę w to, że "Master" wróci z pasem

Z niecierpliwością na niedzielny pojedynek wyczekuje także Szpilka.

- Jestem całym sercem za Mateuszem. Zresztą nie tylko ja, cały kraj trzyma za niego kciuki. Nie mówię tego tylko dlatego, że walczy Polak i tak wypada. Akurat ja jestem z tych, którzy zawsze walą prostu z mostu. Głęboko wierzę w to, że "Master" wróci z pasem. To jest idealny ambasador tego sportu, czekał tyle lat na wymarzoną walkę i teraz czas postawić kropkę nad "i" - powiedział "Szpila", który po chwili zwrócił się bezpośrednio do Masternaka. - Tak jak rozmawialiśmy ananasku - jesteś na tyle dojrzałym zawodnikiem, że wiesz co robić. I zrób to dla Polski, dla swojej rodziny, dla swoich dzieci - zakończył były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej.