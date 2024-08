Julia Szeremeta w "Super Expressie"! Gdzie oglądać wywiad Andrzeja Kostyry z medalistką olimpijską?

To, co spotkało Andrzeja Gołotę u wielu wywoła prawdziwy lęk! Na ten widok ciarki przechodzą. Wszystko nagrała żona pięściarza

Julia Seremeta oczarowała widzów Igrzysk w Paryżu. Nie skończyła 21 lat, a na olimpijskim ringu radziła sobie znakomicie. W kolejnych rundach olimpijskiej rywalizacji sukcesywnie odpierała ataki kolejnych faworyzowanych przeciwniczek.

W walce o złoto silniejsza okazała się Yu-Ting Lin z Tajwanu. Zdobyte przez Szeremeto srebro sprawiło jednak, że znów w kibicach obudziła się miłość do klasycznej szermierki na pięści. A zamieszania wokół młodej zawodniczki było jeszcze więcej, gdy okazało się, że firma Profbud (sponsor reprezentacji olimpijskiej) zdecydował się podarować jej za paryski sukces mieszkanie (choć z początku tylko złoci medaliści mieli je otrzymać). Być może małą cegiełkę do tego dołożył "Super Express", który też apelował o lokum dla Szeremety.

W niedzielę kolejna wielka gratka dla nowych i starych fanów talentu Julii Szeremety, bowiem pięściarka spotka się z Andrzejem Kostyrą, legendarnym komentatorem boksu. Dziennikarz przeprowadzi z nią wywiad na kanałach YT: KOstyra SE, Super Express Sport. PREMIERA: w niedzielę o godz. 18.00.

My z kolei czekamy na pytania do Julii Szeremety. Pytania można zadawać w zakładce Społeczność. Pytania można przesyłać do godziny 11 w niedzielę 18 sierpnia. Zapraszamy!

Zdobyła medal i zawojowała Lublin. Julia Szeremeta wróciła już z olimpijskich wojaży