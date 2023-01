Krzysztof Głowacki - Richard Riakporhe RELACJA NA ŻYWO. Głowacki - Riakporhe WYNIK LIVE ONLINE walka Głowacki - Riakporhe runda po rundzie na żywo w INTERNECIE

Na żywo Krzysztof Głowacki - Richard Riakporhe Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z walki Krzysztof Głowacki - Richard Riakporhe! Jest to co-main event gali boksu w Manchesterze, który powinien rozpocząć się ok. 21:30.

Głowacki to ostatni polski mistrz świata w zawodowym boksie, a pomimo ostatnich bolesnych porażek z Briedisem i Okoliem wciąż się nie poddał. Już w zeszłym roku wrócił między liny i znokautował Francisco Rivasa Ruiza. "Główka" jest uznanym cruiserem, więc dość szybko otrzymał kolejną szansę powrotu na salony. Będzie pierwszym rywalem z tak wysokiej półki dla Riakporhe'a, który jest wielką nadzieją Brytyjczyków. 33-latek jest nieco młodszy, wyższy i cięższy, więc na pierwszy rzut oka ma lepsze warunki, jednak za Polakiem przemawia ogromne doświadczenie i głód zwycięstw. Głowacki zdaje sobie sprawę, że to prawdopodobnie jego ostatnia szansa, by osiągnąć coś jeszcze w ringu. Porażka może być gwoździem do trumny, ale kibice mają nadzieję, że pięściarz z Wałcza ponownie udowodni swoją klasę i przybliży się do walki o mistrzostwo świata. Pojedynek Głowacki - Riakporhe jest co-main eventem gali boksu w Manchesterze i powinien rozpocząć się ok. godziny 21:30!