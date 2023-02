Kuriozum w międzynarodowym boksie! Kierowana przez Rosjanina światowa federacja ogłosiła własne zasady kwalifikacji olimpijskich na Paryż 2024

MKOl w ubiegłym roku ogłosił system kwalifikacji kobiet i mężczyzn do turnieju bokserskiego igrzysk w Paryżu i podkreślił, że impreza bokserska podczas IO 2024 będzie się odbywała pod jego kierunkiem. Obowiązujący system przewiduje między innymi, że 44 kwalifikacje będzie można uzyskać podczas rozgrywanych w połowie roku w Krakowie Igrzysk Europejskich. Jak to jednak w ogóle możliwe, że IBA działa poza jurysdykcją MKOl i próbuje narzucać swoje zasady?

Mocny głos w sprawie zablokowania Rosji drogi na igrzyska. „Obłuda prezydenta MKOl i Komitetu jest po prostu żałosna”

Odpowiedź jest prosta: Międzynarodową Federacją Boksu kieruje od dwóch lat Rosjanin Umar Kremlew, działacz silnie powiązany z Władimirem Putinem, który przeniósł większość operacji tej instytucji z Lozanny do Rosji i jest wspierany finansowo przez rosyjskie firmy.

Polska i ponad 30 krajów przeciwko Rosji w igrzyskach. Koalicja się rozszerza. Oto treść oświadczenia

Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił już w 2019 roku, że ze względu na niejasności finansowe odbiera IBA prawo przygotowania turniejów olimpijskich w boksie i odmawia uznawania tej organizacji. Kiedy Rosja rozpoczęła wojnę na Ukrainie, stanowisko MKOl oczywiście nie uległo w żaden sposób zmianie.

Masternak poczeka na walkę o pas. Federacja zgodziła się na prośbę mistrza świata

Tyle tylko, że IBA nic sobie z tego najwyraźniej nie robi i ustala własne zasady, między innymi przywróciło do rywalizacji pod swoją egidą sportowców z Rosji i Białorusi, a pod neutralną flagą kazało startować w MEJ… Ukraińcom (tę ostatnią decyzję ostatecznie cofnięto).

Wielki powrót Adama Kownackiego! Zawalczy z byłym rywalem innego Polaka, zaczyna ostatni taniec?

IBA chce, żeby kwalifikacje odbywały się między innymi poprzez udział w tegorocznych mistrzostwach świata mężczyzn (maj 2023 w Uzbekistanie) i kobiet (marzec 2023 w Indiach).

Reakcja MKOl? – Jedynym obowiązującym systemem kwalifikacji bokserskich na Paryż 2024 jest ten zatwierdzony przez Radę Wykonawczą MKOl we wrześniu 2022 roku, opublikowany i rozesłany do Narodowych Komitetów Olimpijskich i federacji narodowych boksu 6 grudnia 2022 roku – stwierdził MKOl, cytowany przez portal insidethegames.biz. – Uznawanie Międzynarodowego Federacji Bokserskiej zostało zawieszone przez MKOl. To zawieszenie obowiązuje do dziś – podkreślono.