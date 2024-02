Marcin Najman bez ogródek o Tomaszu Adamku po jego walce z Khalidovem! Wypalił z całą mocą, zwrócił uwagę na kluczowy detal

Co za zdjęcie!

Walka Tomasza Adamka z Mamedem Khalidovem na długo przed swoim rozpoczęciem wzbudzała sporo emocji oraz dyskusji o tym, jak zaprezentują się obaj zawodnicy. Niestety, temat nie zakończył się wraz z końcem gali XTB KSW EPIC, przede wszystkim ze względu na okoliczności, w jakich zakończyła się walka wieczoru, a więc kontuzję Mameda Khalidova. Po pojedynku wielu kibiców, dziennikarzy oraz ekspertów debatowało chociażby nad formą Tomasza Adamka i Marcin Najman również postanowił zabrać głos w tej sprawie.

Najman wprost podsumował Adamka po walce z Khalidovem! Zwrócił uwagę na ten szczegół

"El Testosteron" znany jest z tego, że często komentuje w mediach społecznościowych najnowsze wydarzenia, nie ograniczając się jedynie do świata sportu. Przy okazji walki Adamka z Khalidovem nie mogło być inaczej. Częstochowski pięściarz szybko postanowił zwrócić uwagę na fakt, że jego zdaniem praca nóg "Górala" pozostawia już obecnie wiele do życzenia, a co wpływ ma przede wszystkim wiek pięściarza.

- (...) Jak widać, Adamek już nóg nie ma. Mówiłem to Wam już przed tą walką, gdy obserwowałem jego treningi. Niestety ten element już przestał funkcjonować, co nie jest niczym dziwnym – bo przecież Adamek to już nie jest bokser pierwszej młodości. Ręce pozostały w miarę szybkie, ale nogi już zostają. - wypalił oceniając występ Adamka Marcin Najman w swoim filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych.