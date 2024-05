Marcin Najman brutalnie zadrwił z Tomasza Adamka! Zobaczył zdjęcie Mateusza Borka i wypalił. Nie odpuszcza „Góralowi”

W ostatnich tygodniach Tomasz Adamek w pocie czoła przygotowywał się do starcia z Patrykiem „Bandurą” Bandurskim w walce wieczoru FAME 21 i już w niedzielę 19 maja miał on wylecieć z Polski z powrotem do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie od lat mieszka ze swoją rodziną. Niestety dla „Górala”, został on wyproszony z pokładu samolotu, co wywołało niemałe zamieszanie w mediach, a także komentarz Mateusza Borka, który w rozmowie z „Super Expressem” odniósł się do całej sytuacji. Zajście z udziałem Tomasza Adamka postanowił skomentować również Marcin Najman, który nie miał zamiaru odpuścić pięściarzowi.

Częstochowski pięściarz, który znany jest w mediach społecznościowych z tego, że często komentuje najnowsze wydarzenia ze świata sportu i nie tylko, tym razem postanowił zadrwić z Adamka, używając do tego zdjęcia, które pojawiło się na Instagram Stories Mateusza Borka. Komentator, dziennikarz oraz promotor bokserski opublikował zdjęcie Adamka, który pewnym krokiem opuszczał klatkę. - A po dobrze wykonanej pracy z klatki wychodzę tak: - napisał w relacji Borek.

Marcin Najman zadrwił z Tomasza Adamka wyrzuconego z samolotu

Szybko zdjęcie to wykorzystał Najman. - A z samolotu tak samo wychodzi? Bo stewardesa jest innego zdania – dopytywał szyderczo częstochowianin odnoszą się do ostatniej sytuacji z udziałem Adamka.