i Autor: Instagram/mariuszwikingwach Mariusz Wach

wielkie zaskoczenie

Mariusz Wach dołącza do Clout MMA! Potężna bomba ze strony freak-fightowej federacji

Clout MMA rozpycha się łokciami na scenie freak-fightowej w Polsce. Choć przy kolejnych galach federacji nie brakuje kontrowersji – dużych nawet jak na to środowisko – to nie planuje ona się wcale zatrzymywać. Podczas gali Clout MMA 4 ogłoszono, że do organizacji jako zawodnik dołącza Mariusz Wach!