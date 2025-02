Mateusz Borek organizuje Wielkie Uderzenie. Ciekawa przeszłość rywala Polaka w walce wieczoru

Tomasz Adamek głosował na Trumpa. Teraz zareagował na to, co robi prezydent USA w sprawie Rosji

Welter po raz ostatni boksował w grudniu 2024 w Ziębicach i pokonał efektownie przez nokaut Wenezuelczyka Ernesto Espanę. Teraz legniczanina czeka bardzo trudne zadanie. Jego rywalem będzie niepokonany Hiszpan Alcorac Caballero. Ten niesamowicie waleczny zawodnik, pochodzący z Wysp Kanaryjskich, ma także bardzo długą i udaną karierę w kickboxingu z tytułami mistrza świata i Europy na koncie.

Po roku przerwy między linami pojawi się były mistrz Polski w kategorii półśredniej Łukasz Wierzbicki, który w swojej karierze przegrał tylko dwa razy. Z Anglikiem Louisem Greene i Kolumbijczykiem Placido Ramirezem. Wydaje się, że ten rok będzie albo ostatnim albo przełomowym w karierze Łukasza. "Pretty Boy" skrzyżuje rękawice z 25-letnim pięściarzem z Caracas Jonikerem Tovarem, który podobnie jak Wierzbicki schodził z ringu pokonany zaledwie dwa razy.

MB Boxing Night 23: Welter - Caballero w walce wieczoru

Gala w Legnicy będzie niezwykle ważna dla Sebastiana Wiktorzaka. Szczecinianin wraca do oficjalnych walk po 29 miesiącach przerwy. Wielokrotny mistrz Polski i ćwierćfinalista mistrzostw świata nie ma już czasu na błędy ani potknięcia. To dla niego druga i ostania szansa. A jego przeciwnikiem będzie Czech, Petr Strnad. Hala w Legnicy prawdopodobnie znów eksploduje, kiedy do ringu wejdzie ziębiczanin Damian Gurtatowski. Gurtatowski, mający za sobą niesamowitą rzeszę kibiców, pewnie pokonał w ostatnim pojedynku doświadczonego Bartłomieja Wańczyka. Teraz czas na kolejny krok. Damiana sprawdzi młody Czech Martin Balog.

W Legnicy swoje następne starcia zaliczą utytułowani zawodnicy ringów olimpijskich. Bartosz Gołębiewski to pięciokrotny mistrz Polski, uczestnik największych imprez międzynarodowych i dwukrotny finalista Turnieju Stamma. Gołębiewski zaboksuje na profesjonalnym ringu po raz drugi. Zmierzy się z Arturem Gierczakiem. W drugiej walce gali do ringu wyjdzie Piotr Stępień. Prospekta z Opoczna sprawdzi niezwykle doświadczony pięściarz z Białegostoku - Piotr Gudel.

Karta walk gali MB Boxing Night 23 w Legnicy

Kartę walk otworzy, swoją czwartą zawodową walką, kolejny utytułowany zawodnik z ringu olimpijskiego Patryk Trochimiak. Rywalem Trochimiaka będzie mieszkający w Pradze Ukrainiec Dmytro Tverdokhlivov. Dla urodzonego w Charkowie pięściarza będzie to druga walka w Polsce. W listopadzie 2023 roku Tverdokhlivov zmierzył się w Pionkach z Aleksandrem Jasiewiczem i przegrał na punkty.