To on katuje Adamka przed walką z Khalidovem! Piękne słowa o legendzie boksu

Tomasz Adamek dostał pączka, ale go nie zjadł. Powód jest jasny, wiadomo co wybrał w zamian [ZDJĘCIA]

Adamek zameldował się w Górach Izerskich 4 stycznia, a sparingi rozpoczął kilkanaście dni później. Początkowo założenie było takie, że rywale co jakiś czas będą się zmieniać, ale ostatecznie były mistrz świata sparuje tylko z jednym pięściarzem.

Sebastian Wiktorzak sparuje z Tomaszem Adamkiem: Dla mnie to super nauka

Jest nim Sebastian Wiktorzak. To ćwierćfinalista mistrzostw świata z 2021 roku, który po tych zawodach zgarnął także tytuł mistrza Polski. Na krajowym czempionacie wpadł jednak na dopingi, został zdyskwalifikowany na cztery lata i w efekcie zamienił boks olimpijski na boks zawodowy.

- Zrobiliśmy z Tomkiem już ponad 50 rund. Kiedyś z ojcem wstawaliśmy po nocy na każdą jego walkę, więc dla mnie takie sparingi to coś niesamowitego. Bardzo się z nich cieszę, bo dla mnie to też jest super nauka. Daję z siebie ile mogę, by Tomek był jak najlepiej przygotowany na pojedynek z Mamedem. Dzielić klatkę z legendą to świetna sprawa, zwłaszcza, że Tomek pokazuje mi swoje różne myczki. Sporo uwagi poświęca mi także jego trener Gus Curren, który także zdradza mi swoje sztuczki - powiedział nam Wiktorzak.

Sparingpartner Adamka o walce Górala z Khalidovem: Doświadczenie Tomka będzie decydujące

Pięściarz ze Szczecina liczy, że sam wkrótce także zaprezentuje się w akcji.

- Mam nadzieję, że w tym roku zaboksuję. Czekam na konkrety, ale w treningu jestem cały czas. A co do tej wpadki dopingowej, to kiedyś się o tym szerzej wypowiem, powiem jak było naprawdę, ale zostawię to na później - dodał Wiktorzak, który w walce Adamka z Mamedem stawia na tego pierwszego. - Doświadczenie Tomka będzie decydujące. Wiadomo, że jeden cios może wiele zmienić, ale stawiam na to, że boks się obroni - zakończył.