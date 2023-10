Mateusz Borek szykuje Krwawy Piątek! W daniu głównym na Polaka czeka potwornie mocno bijący rywal

Nastał radosny dzień w życiu Andrzeja i Marioli Gołotów. Po wielu latach mogli to nareszcie ogłosić

Było co świętować

Kariera pochodzącego z Legnicy Welter w ostatnich kilkunastu miesiącach nieprawdopodobnie przyspieszyła. Welter zdjął ostatnio kilka cennych skalpów (Szymański, Rivera, Gibadło, Bulmeistars) i się nie zatrzymuje. W Legnicy Weltera zobaczymy w walce wieczoru na dystansie 10 rund. Jego rywalem będzie potwornie mocno bijący Kazach Vishan Kurkaev, który z dwunastu stoczonych walk przegrał tylko raz.

Karol Welter w walce wieczoru gali MB Boxing Night 17

- Jestem podekscytowany. W końcu stoczę walkę u siebie. Do tego mam walkę wieczoru. Zobaczycie, czym jest atmosfera w Legnicy - mówi Welter i dodaje: - Czuję, że to jest mój czas. Ścigam marzenia. Chcę coraz lepszych rywali. Kurkaev jest niebezpieczny, dysponuje nokautującym ciosem i dlatego będzie trzeba uważać od pierwszego gongu. Najmniejszy błąd będzie drogo kosztował. Ale mamy z trenerem Chabrosem plan na Kazacha. Jaki? Zapraszam w Krwawy Piątek do hali w Legnicy. Wtedy się przekonacie.

Karta walk gali MB Boxing Night 17

W co-main evencie kibice na Dolnym Śląsku obejrzą Damiana Wrzesińskiego, który w maju po heroicznym boju przegrał walkę o mistrzostwo świata IBO w Belfaście na punkty z Brytyjczykiem Anthonym Cacace. 35–letni pięściarz ze Złotowa nie ma czasu i szybko chce kolejnych wielkich walk. Zatem wygrana Wrzosa w Legnicy jest po prostu obowiązkiem. A rywal nie jest wcale łatwy. W ringu Wrzos spotka się z Argentyńczykiem Facundo Arce, który boksował między innymi z Ulysse Juniorem, Sultanem Zaurbekiem czy Yurikiem Mamedovem. W Krwawy Piątek powrót zaliczy także Kamil Młodziński, którego z powodu kontuzji nie było między linami szesnaście miesięcy. Przeciwnikiem Młodzińskiego będzie Kolumbijczyk Victor Julio. Kartę uzupełnią młodzi zawodnicy z Dolnego Śląska. Damian Gurtatowski, którego liczni fani zrobili furorę podczas ostatniej gali we Wrocławiu, zmierzy się z również niepokonanym Oliverem Chudzikiem. A rywalem zawodowego żołnierza Piotra Motyki będzie Gracjan Rutkowski. Ponadto na karcie znalazł się sparingpartner Usyka i Billama–Smitha - junior ciężki Deevorn Miller oraz debiutant, podopieczny bohatera walki wieczoru Karola Weltera – Szymon Piersiak.