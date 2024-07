Najpiękniejsza polska pięściarka pokazała się w samym staniku. Zdjęcia gorące jak egipskie słońce, tak cieszy się wakacjami

Aż serce krwawi po tym, co pokazał Ołeksandr Usyk. Tak wygląda piekło zgotowane przez Rosjan

Laura Grzyb jest obecnie najlepszą polską pięściarką. W kwietniu zeszłego roku została mistrzynią Europy i czeka na wymarzoną walkę o mistrzostwo świata, ale na razie nie może się jej doczekać pomimo nieskazitelnego bilansu 10-0. Wielu kibiców także czeka, aż 29-latka otrzyma swoją szansę. Grzyb może liczyć na naprawdę mocne wsparcie, bo cieszy się wielką sympatią. Nie tylko ze względu na umiejętności, lecz także zjawiskową urodę. Zdaniem wielu fanów jest najpiękniejszą polską pięściarką, a dla niektórych nawet na świecie. Przekłada się to na jej popularność w mediach społecznościowych - na Instagramie jej profil obserwuje blisko 65 tysięcy użytkowników! Tam mogą podziwiać wiele zdjęć i filmików z sali bokserskiej i treningów, ale nie tylko. Grzyb świetnie czuje się w swoim ciele i chętnie prezentuje je także w internecie.

Laura Grzyb w samym staniku cieszy się wakacjami

W ostatnim czasie profil pięściarki zdominowały wpisy związane z debiutancką walką w K-1 na gali FEN 55. Grzyb pokonała na niej Oliwię Stawską i pokazała, że nie myśli tylko o boksie. Po tym zwycięstwie mogła jednak udać się na w pełni zasłużone wakacje, co też uczyniła. Wraz z przyjaciółką poleciała na Maderę, gdzie aktywnie wypoczywała i cieszyła się latem. Portugalskie słońce zachęca do jak najlżejszego ubioru, zwłaszcza w trakcie podbijania tamtejszych szczytów. A to była jedna z głównych aktywności Grzyb i jej przyjaciółki na Maderze.

Nic dziwnego, że piękna pięściarka przemierzała Maderę w skąpym stroju. Tak naprawdę codziennie cieszyła się wakacjami w samych szortach i staniku sportowym bądź kusym topie. W takim wydaniu w oczy od razu rzuca się jej imponująca forma. Jest to efekt wieloletnich treningów, a aktywne wakacje wiele mówią o stylu życia Grzyb. To ona przyćmiła wielu fanom piękne widoki. Więcej zdjęć Laury Grzyb znajdziesz w powyższej galerii.