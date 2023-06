Padła jak kłoda! Co za cios, to będzie mocny kandydat do nokautu roku w boksie pań

Na gali w Nowym Orleanie w walce wieczoru Regis Prograis pokonał niejednogłośnie na punkty Danielito Zorrillę i obronił pas mistrza świata federacji WBC w wadze junior półśredniej. Ciekawie było jednak także wcześniej, gdy w ringu pojawiły się panie. Alejandra Guzman skrzyżowała rękawice z Ramlą Ali i to Meksykanka ostatecznie cieszyła się ze zwycięstwa. I to zwycięstwa odniesionego w kapitalnym stylu! W 8. rundzie Ali kilka razy trafiła Guzman, ale ta odpowiedziała kapitalnym krótkim lewym sierpowym - rywalka padła na ring jak kłoda i choć próbowała wstać, to sędzia doliczył do dziesięciu i było po wszystkim. Bez dwóch zdań będzie to mocny kandydat do nokautu roku w boksie pań!

ALEJANDRA GUZMAN KNOCKS OUT RAMLA ALI 😮#PrograisZorrilla pic.twitter.com/nm1INChGny— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 18, 2023