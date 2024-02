Pobledliśmy, gdy Tomasz Adamek wyjawił, jaki majątek posiada naprawdę. Nieprawdopodobne, co ujawnił. Aż złapaliśmy się za głowę

To on katuje Adamka przed walką z Khalidovem! Piękne słowa o legendzie boksu

Tomasz Adamek - majątek. Znamy majątek Adamka

Tomasz Adamek stoczył wiele pasjonujących i zwycięskich pojedynków w ringu. Wygrane doprowadziły go do tytułów mistrzowskich w wadze junior ciężkiej oraz półciężkiej. W pewnym momencie "Góral" zdecydował się przenieść do kategorii ciężkiej, w której zmierzył się z samym Witalijem Kliczko. I jak można się domyślić, za wieloma pojedynkami szły ogromne pieniądze. Choćby za wspomnianą walkę z reprezentantem Ukrainy Adamek miał dostać 3 miliony dolarów, co po ówczesnym kursie amerykańskiej waluty dawało około 10 mln złotych.

Adamek ujawnił swój majątek. Kosmos

To była najbardziej dochodowa walka dla Adamka w karierze. Zawodnik wciąż nie może narzekać na wypłatę. Pod koniec 2023 roku "Góral" dołączył do federacji FAME MMA i wieść niesie, że ma otrzymać wypłatę wynoszącą około 800 tys. zł za jedną walkę. Ponadto Martin Lewandowski nie ukrywał, że pula wypłat w walce Adamek - Mamed Khalidov wyniesie ponad 4 mln zł.

Adamek o mieszkaniach w Stanach. Ujawnił prawdę

Nie może więc dziwić, że przez lata Adamek inwestował pieniądze. W podcaście "WojewódzkiKędzierski" w Onecie pięściarz ujawnił, ile ma mieszkań w Stanach Zjednoczonych. Kuba Wojewódzki powiedział, że Adamek posiada dziewięć nieruchomości. Sprostowanie od "Górala" przyszło szybko. - Mam 12 w Stanach - zdradził zawodnik. - Jak mnie moja Dorotka z chałupy wygoni, to przyjadę do Polski. Ale nie no, myślę, że nasze kości zostaną tam. No bo co? Dzieci tam, wnuczka - dodał Adamek w kontekście ewentualnego stałego powrotu do Polski.