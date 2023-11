Przemysław Saleta bez litości o Tysonie Furym! Wytknął mu to bez pardonu [TYLKO U NAS]

Kiedy Tyson Fury nie mógł sobie poradzić z Francisem Ngannou podczas ostatniej walki, a nawet był liczony w trzeciej rundzie, wielu fanów boksu z pewnością przecierało oczy ze zdumienia. Spora część kibiców na pewno zadawała sobie również pytanie, co z jego walką z Ołeksanderem Usykiem. Do tego pojedynku na szczęście dojdzie w lutym 2024 roku, ale przed "Królem Cyganów" sporo pracy, aby zaprezentować się o wiele lepiej, niż w byłym mistrzem federacji UFC. Andrzej Kostyra i Przemysław Saleta nie wierzą jednak, że to urodzony pod Manchesterem pięściarz wyjdzie z ringu jako zwycięzca.

Saleta podsumował Fury'ego! Tak pięściarzy typuje wynik walki z Usykiem

- Mój problem z Furym polega na tym, że ja nie wiem, czy on znajdzie w sobie motywację, by odpowiednio się przygotować. Jest coraz starszy, niezbyt aktywny… Kocha życie i niekoniecznie jest to sportowy tryb życia. Ja stawiam na Usyka i wydaje mi się, że on ma znacznie mocniejszą psychikę. (…) Ten termin lutowy wcale nie jest korzystny dla Fury’ego. Po drodze są święta i sylwester... - stwierdził Saleta podsumowując dość imprezowy styl życia "Króla Cyganów". Zobaczcie całą rozmowę, w której Andrzej Kostyra i Przemysław Saleta typują wynik walki Fury - Usyk, zaglądając do materiału wideo poniżej!

