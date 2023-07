Szokujące słowa Mateusza Borka! Miał kosmiczną ofertę od freaków, zdradza szczegóły

Mateusz Borek kocha boks, ale nie obraża się też na świat freak fightów. Jego zawodnik Kamil Łaszczyk kilka miesięcy temu wygrał z Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem na gali Fame, a ostatnio negocjował kontrakt z tą federacją w imieniu Piotra Świerczewskiego. Okazuje się jednak, że znany komentator też otrzymał propozycję stoczenia walki w klatce.

Mateusz Borek: Miałem bardzo dobrą ofertę od freaków

- Była taka propozycja, ale sport nie jest dla starych ludzi. Do klatki wychodzą ci, którym brakuje kasy, albo ci którzy potrzebują się sprawdzić, albo ci uzależnieni od adrenaliny. Ja adrenalinę i stres mam w swojej pracy na co dzień, dzięki Bogu mam też za co żyć. Nie muszę dostawać po głowie i wystawiać potem za to faktur. Próbowali mnie mocno namawiać, miałem nawet dowolność w wyborze ewentualnego przeciwnika. Oferta była więcej niż bardzo dobra, mógłbym parę lat nie pracować w mediach - zdradził nam Borek.